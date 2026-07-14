讓工作適應中高齡者 勞動部訂餐飲業職務再設計指引

勞動力發展署今天表示，為因應人口高齡化與產業缺工，已就中高齡及高齡者參與餐飲業，發布職務再設計指引電子書，透過讓「工作適應人」核心精神，協助中高齡者就業。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，根據國發會最新人口推估，台灣年齡中位數已於2024年達45.1歲，預計2030年將進一步升至48.7歲，勞動力老化趨勢不可逆轉，中高齡及高齡者已成勞動市場主要供給族群。

為因應人口高齡化與產業缺工，發展署已編製「餐飲業職務再設計運用指引－以中高齡及高齡者為例」指引電子書，協助餐飲業者從系統性角度調整工作內容與環境，使中高齡及高齡勞工得以在適性友善職場中充分發揮所長，進而達到留才攬才目標。

發展署說明，職務再設計並非單純申請輔具或採購設備，而是透過「拆解、重組、優化」系統性思維，從人、物、務三個面向重新盤整工作任務；電子書內容涵蓋招募選才、用人育才、留才、環境、管理五大面向，提供餐飲業者參考運用的策略與工具。

發展署指出，電子書以外場、內場、後勤三大作業區域為架構，針對送餐、打菜、洗滌、倉儲等各環節分析老化影響，提出複合型改善策略。

舉例而言，外場服務人員長時間站立行走是餐飲業最普遍的體力負荷之一，對中高齡及高齡員工尤為吃力，指引建議透過重新檢視規劃調整服務動線、於適當位置設置中繼暫歇站，並搭配減壓鞋具等輔助工具，有效分散下肢累積負擔，體現職務再設計「工作適應人」的核心。