快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

讓工作適應中高齡者 勞動部訂餐飲業職務再設計指引

中央社／ 台北14日電

勞動力發展署今天表示，為因應人口高齡化與產業缺工，已就中高齡及高齡者參與餐飲業，發布職務再設計指引電子書，透過讓「工作適應人」核心精神，協助中高齡者就業。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，根據國發會最新人口推估，台灣年齡中位數已於2024年達45.1歲，預計2030年將進一步升至48.7歲，勞動力老化趨勢不可逆轉，中高齡及高齡者已成勞動市場主要供給族群。

為因應人口高齡化與產業缺工，發展署已編製「餐飲業職務再設計運用指引－以中高齡及高齡者為例」指引電子書，協助餐飲業者從系統性角度調整工作內容與環境，使中高齡及高齡勞工得以在適性友善職場中充分發揮所長，進而達到留才攬才目標。

發展署說明，職務再設計並非單純申請輔具或採購設備，而是透過「拆解、重組、優化」系統性思維，從人、物、務三個面向重新盤整工作任務；電子書內容涵蓋招募選才、用人育才、留才、環境、管理五大面向，提供餐飲業者參考運用的策略與工具。

發展署指出，電子書以外場、內場、後勤三大作業區域為架構，針對送餐、打菜、洗滌、倉儲等各環節分析老化影響，提出複合型改善策略。

舉例而言，外場服務人員長時間站立行走是餐飲業最普遍的體力負荷之一，對中高齡及高齡員工尤為吃力，指引建議透過重新檢視規劃調整服務動線、於適當位置設置中繼暫歇站，並搭配減壓鞋具等輔助工具，有效分散下肢累積負擔，體現職務再設計「工作適應人」的核心。

勞動部 餐飲業 高齡化

延伸閱讀

企業開勞資會議 六個注意

打造管理競爭力雙引擎 臺大進修推廣學院兩大管理課程招生中

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

葉金川／少子化 護理人力首當其衝

相關新聞

鼎泰豐用到致癌油！「10款禮盒」急停售下架 開放消費者退費

致癌毒油風波席捲全台，連帶衝擊多個餐飲品牌。知名餐廳「鼎泰豐」也發布宣告，中央廚房曾進貨食藥署公告之異常批號油品，使用於特定效期冷凍禮盒，包括「紅燒牛肉麵禮盒」（有效日期：2027.04.04、2027.04.18、2027.04.25、2027.05.16）、「蝦肉/鮮肉紅油抄手禮盒（有效日期：2026.08.26）」等部份禮盒均受到影響，消費者若曾購買特定效期之品項，可於8月7日前，持購買憑證至原購買處退費。

致癌油產品重新上架原則公布 5批疑慮油相關產品全數不得再上架

衛福部食藥署今天公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」，食藥署副署長王德原說，中聯油脂4至6月生產共29批油品，5批已被認定為致癌疑慮油品，其下游分裝、調和油品及其生產的食品等一律不得再上架，其餘24批油品有3批未出貨，剩下的21批提供下游業者生產為321款油品，需等中聯原油及這些油品本身檢驗均合格才能上架，下游食品成品也要等所使用的產品經檢驗合格才能再上架。

海神颱風「夭折」全台飆高溫 台中以北+南投慎防短延時豪大雨

今天高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，未來天氣有兩個重點，一是午後雷雨要特別留意，會伴隨短延時豪大雨，尤其在山區和中部以北地區要留意強降雨的情形。但是在沒有下雨的時候，天氣比較悶熱，防曬、防熱傷害。另外，明天、周四台東有焚風發生機會。

好市多逾10公噸冷凍蔬菜農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安標準品項，包括蔬果、調味料等共10項產品，其中一批好市多股份有限公司報驗的「美國佬棟綜合蔬菜」，青花菜驗出芬普尼殘留超標、豌豆也檢出農藥大滅松、歐滅松均超標，高達10公噸756.8公斤被食藥署要求退運或銷毀。食藥署針對好市多在邊境調升抽驗比率，提高至「加強抽批查驗」，抽驗比率2至5成。

速效鼻噴劑「治憂鬱24小時見效」 助重鬱患者走出陰霾

一位28歲的女性患者，自國中時期即飽受憂鬱症所苦，長期受到情緒低落及反覆自殺意念困擾，多次因病情惡化住院治療。長期以來，家屬始終擔心患者的身心狀況，無法真正放下心中的憂慮。某次住院期間，中山醫學大學附設醫院身心科醫療團隊評估後，施以速效抗憂鬱鼻噴劑治療，患者的憂鬱症狀獲得明顯改善，自殺風險也逐漸降低，且隨著持續追蹤與治療，病情日益穩定，如今不僅重返正常生活，更自行經營一家小餐廳，展開嶄新的人生篇章。

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登公布 全台13家店新進榜

《臺灣米其林指南2026》今天率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，今年全臺共有146家餐廳入選，包括臺北37間、臺中23間、臺南30間、高雄21間、新北市18間、新竹縣10間、新竹市7間。其中共有13家店家首度入選，以台灣小吃、家常料理及客家風味占多數，再次展現台灣庶民美食的深厚實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。