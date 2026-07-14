越工作越窮！她不滿公司代墊文化 一派網友揭好處：墊出幾張機票

不少上班族都曾遇過代墊公費的情況，但如果金額過高、公司又遲遲不核銷，恐怕讓人壓力不小。一名網友抱怨，公司經常要求員工先自行墊付各種費用，偏偏報帳速度又相當緩慢，讓她忍不住直呼「每天上班越上越窮！」。貼文曝光後，引起不少苦主共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」發文表示，公司很習慣要求員工先代墊各項支出，但核銷流程卻十分緩慢，明明是正常上班，卻得先掏自己的錢處理公務，讓她直呼「這樣到底有沒有違法啊？上班越上越窮」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「還有規定請款時間1到20號，下個月25號才能撥款」、「代墊就算了，還給你卡東卡西，質疑用途」、「有遇過同事出差機加酒6萬多，叫你先代墊，甚至要催款一個月後才匯款」、「代墊合法，但不合理，就那一點薪水還要代墊」、「聽說某些公家機關也會代墊，真心覺得代墊文化不好」。

不過，也有另一派網友持相反意見，「我還蠻喜歡代墊的耶，交際費隨便墊一年，就能墊出幾張機票」、「常搭高鐵、搭計程車，賺很多信用卡點數，也可以累積高鐵會員，換好多折扣」、「我蠻喜歡的，因為可以賺回饋！」、「其實代墊還不錯？可以賺回饋或累積點數」、「核銷款項不會囉嗦的話我還蠻喜歡代墊的，信用卡刷一刷回饋不少」。

出社會工作，多數人在意的無非是薪資、升遷、員工福利等條件，但也有人對於辦公環境很要求。本站曾報導，一名網友分享，有些公司會把「開放式座位」當作福利，讓他相當不以為然，甚至有時候太晚到，只能坐在主管附近，每次都有被盯著的感覺，壓力超大。

對此，多數網友都表示「別傻了，省成本而已，說成福利太幽默了」、「用這種辦公室上班壓力根本超大！誰想看到主管啊，而且還沒固定位置」、「我還是喜歡沒人看得到我的角落」、「面試時看到這種辦公室直接走人」、「這樣不就表示每天都要把東西帶回家？」、「這種感覺更麻煩，選位子前是不是還要閱讀空氣」、「超不喜歡這種座位，有個人空間比較重要」。