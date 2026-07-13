機械系畢業生求職受挫 勞動署訓練班重學裝修漆藝「薪資翻倍」

桃園市27歲的魏子堯曾因學用落差與技能不足，在求職過程中屢屢受挫，他報名參加勞動力發展署桃竹苗分署「室內裝修漆藝實務班」，重新學習技能；結訓後投入室內裝修產業成為塗裝技師，薪資翻倍成長，成功翻轉職涯。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，畢業季到來，初次尋職青年面對缺少經驗、職涯方向不明、學用落差等挑戰，分署為協助15至29歲青年銜接職場，推出重點產業職訓課程，不僅補助訓練費用，每月還提供學習獎勵金，協助青年強化技能、穩定就業。

魏子堯機械工程系畢業，先前踏入職場時因實務技能與產業需求存有落差，在求職過程中多次受挫，讓他一度感到焦慮。熱愛手作的他為培養一技之長，曾在裝潢木工業當學徒，從基礎技能學起，他發現傳統師徒制缺少完整且有系統的訓練，在親友建議下，他報名桃竹苗分署「室內裝修漆藝實務班」，希望透過專業職訓課程強化技能。

魏子堯說，剛開始學習建築塗裝漆藝時，對色彩搭配、調色技巧和圖案比例都不熟悉，雖然能在紙上畫出設計草圖，但真正要把圖案呈現在大面積牆面上，卻是一大挑戰。

所幸在訓練師循序漸進的指導下，從基礎草圖、調色練習到大型牆面實作，一步步累積構圖、塗裝等專業技能，並透過反覆實作、課後練習與老師的個別指導，如今已能將腦中的創意構想，精準呈現在牆面的作品上。

經過室內裝修班密集實務訓練，魏子堯逐步克服大型牆面創作的挑戰，專業技能日漸成熟，結訓後順利進入前衛東方藝術塗裝公司任職塗裝技師，他感謝桃竹苗分署提供扎實的實務訓練，經過3年的學習與磨練，如今已能獨立完成案場工作，並憑藉所學穩健在室內裝修漆藝領域中發揮所長，朝專業職人的目標持續前進。

賴家仁說明，因應國家推動跨領域技術人才培育及重點產業發展政策，分署持續開辦理論與實務並重的職業訓練課程，參加資訊、電機、機械及營建建築設計等重點產業訓練，不僅最高可獲10萬元訓練費補助，每月也可領8000元青年職前訓練學習獎勵金，結訓後還會提供就業媒合服務，協助青年順利轉銜職場，相關課程資訊可至「台灣就業通」及桃竹苗分署網站查詢及報名，或電洽（03）4855368轉1602–1641。