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履歷狂投石沉大海？過來人點破新鮮人5錯誤：別再一份履歷投所有公司
剛步入職場的新鮮人，是否也常感到迷茫與焦慮？一名去（2025）年畢業、已經工作快一年的網友在Dcard分享，自己當初在找工作時是邊找邊學，才發現學校畢業前或外面企業辦的職涯講座，對於實際寫履歷的效用並不大。他坦言當初投了不少履歷、踩了許多雷，希望透過自己血淋淋的教訓幫助今年的畢業生少走彎路。
他列舉出畢業生最容易踩到的「五個坑」：
第一坑：一份履歷投所有公司
原PO透露自己一開始不管行銷、企劃還是專案職缺，通通都投同一份履歷。後來才明白，不同職缺要求的核心重點完全不同，如果履歷沒有針對職缺進行客製化調整，很容易就會石沉大海。
第二坑：以為履歷寫完就沒事了
以前總覺得履歷有寫就好，後來意識到履歷不是交作業，許多公司第一眼看的就是履歷，甚至會透過系統篩選，非常關鍵。後來他學會利用GPT、Gemini等AI工具幫忙修改，把內容修飾得更流暢，也能將同樣的一句話調整得更加豐富。
第三坑：不敢投自己真正想去的公司
新鮮人往往心理上會自我懷疑、擔心自己資歷不夠，導致最後投了一堆自己其實沒那麼想去的工作。原PO後來轉念認為「不投一定沒機會」，因此採取將最想去的公司留到最後才投的策略，等自己面試一堆公司、累積足夠經驗與把握後再出擊。
第四坑：收到感謝函就開始失落
原PO指出，很多人都是投了幾十份履歷才找到工作，被拒絕有時只是剛好有更適合的人，不需過度否定自己
第五坑：一直摸索而不用免費資源
原PO坦言自己最後悔的就是當初「瞎忙」，沒有去利用各平台提供的免費資源與畢業季相關徵才活動。
原PO勉勵今年的新鮮人，不用強求一次到位，先把履歷準備好、多累積面試經驗，絕對比一直焦慮更有幫助。
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