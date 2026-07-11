跟上軍公教調薪4% 台鐵「兩階段調薪」工務不滿轟津貼20年沒動

跟上行政院軍公教員工待遇提升方案，台鐵公布今年、明年兩階段調薪方案，分為「定額加薪」及「通案調薪」。先幫員工加2千、主管職再加2千，明年又能再調薪4%。但台鐵工務聯合會不滿，開轟加了主管，什麼時候能看到颱風天搶修的一線員工。

行政院會2日拍板明年度軍公教待遇提升方案，包括專業加給、主管職務加給各定額調增2000元以及通案調薪4%，軍公教、技工工友及約聘僱人員約72萬人受惠。

台鐵跟上政院宣布調薪，但要分成兩階段。第一階段「定額加薪」7月1日上路、第二階段「通案調薪4%」明年調升，預估1.5名員工，包含具有公務員身份之「轉調人員」及與一般勞工同等的「從業人員」都能受惠。

第一階段定額加薪針對所有員工普加2千，包含資位人員的「專業加給」、營運人員及基層服務人員的「職務薪」，以及餐旅自僱人員的「月支數額」；主管職再加上政院6月核定的主管加給，總共加薪4千，但約聘僱人員不在此列。第二階段「通案調薪」將以定額加薪後的薪水以4%比例調升。

台鐵表示，為提升員工待遇，公司響應行政院「軍公教員工待遇提升方案」，相關調薪內容均參照行政院待遇提升方案之標準辦理，不論是轉調人員或從業人員均一律適用，以實質照顧全體同仁。本案未來實施所需經費，均會符合公司用人費規範辦理。

但台鐵工務聯合會發聲明痛批「坐冷氣房的加碼、擋暴風雨的凍結」。聯合會指出現場監工、領班、副領班在巴威肆虐時衝第一線，但卻比主管職少加2千。且攸關職責的「領班／監工津貼」20年沒調過，維持副領班2千、領班2千5的基本物價水準，換算下來一天帶班責任費僅幾十塊錢，監工甚至領無加給。

台鐵工務聯合會轟不給予現場帶班人員合理的風險與責任補償，以後颱風天、深夜搶修就請領了滿滿主管加給的人自己頂風雨下來帶班、扛責任。