放颱風假老闆卻要求「居家上班」！她問合法嗎？勞動部曝解答

颱風天放假，不少人還是要上班。一名女網友分享，自己剛進公司不久，就遇到政府宣布放颱風假停班停課，但公司卻沒有跟進放假，老闆反而要求員工改為居家辦公，若無法在家工作則自行請假，讓她相當困惑，不確定這樣的要求是否合理？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名女網友在Dcard以「颱風天雇主要求上班違法嗎？」為題，指出自己剛入職不久，目前負責企劃專案相關工作。近期政府因颱風宣布停止上班上課，但公司主管卻通知全體員工，公司不會配合放颱風假，改要求大家居家辦公；若無法在家處理工作，就必須自行請假，讓她直言「這樣是合法的嗎？第一次上班不太清楚」。

貼文一出後，不少網友都表示「居家辦公蠻好的啊，也不會扣薪」、「妳居家上班又沒受影響」、「可以在家裡工作且有支薪還行，如果在家裡工作又不給薪水就違法」、「我們可以請假，但不支薪」、「颱風假不是假，是防災對策，所以在確認安全無虞的情況下，是可以要求上班的呀」、「颱風假不是實際意義上的『假』，如果有疑慮建議請病假，自己的安全比較重要」。

本站曾報導，勞動部曾提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

若雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助，如支付計程車費用，且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

Ｑ：居家上班能放颱風假嗎？

勞動部指出，居家工作者無法以「颱風假」為由停止上班。因颱風假並非是一種假別，而是為了「避免天然災害致使工作有危險」的安全措施！因居家上班者無需外出上班，若勞工單方面堅持放「颱風假」，雇主可視其為「曠職」。

Ｑ：「颱風假」的薪水該怎麼算？

根據勞動部依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》說明，若勞工因居住地或通勤沿途有安全疑慮而未出勤，雇主因天災不可歸責雙方「可以」不給薪；但絕對不得視為曠工、遲到，或強迫勞工改請事假及其他假別，更不可扣發全勤獎金、強迫補班或進行任何不利處分。

在薪資計算方面，若是「一般工作日」正常上班則照常給薪。若勞工是應雇主額外要求而冒著風雨出勤，雇主除了必須照給當日工資外，勞動部也建議「宜」加給勞工工資或津貼，至於是否產生額外的加班費，則由雇主自行斟酌或依勞資雙方約定辦理。