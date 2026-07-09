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想靠外派翻轉薪資！36歲文組男鎖定越南 過來人曝年薪百萬關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名36歲的網友打算去越南當派遣員工，以謀求更好的待遇。示意圖／AI生成
一名36歲的網友打算去越南當派遣員工，以謀求更好的待遇。示意圖／AI生成

台灣文組畢業薪資通常沒有理工科系高，因此有些人想透過外派的方式，爭取更好的薪資福利。一名36歲的網友發文，稱自己文組碩士畢業，但在台灣薪水並不高，打算去越南當派遣員工謀求更好的福利。不少過來人們分享去越南爭取高薪的關鍵，除了要具備抗壓性、良好的溝通能力外，如果越南語說得不錯又有工作經驗，2年到3年內收入可以破百萬。

一名36歲的網友在Threads發文，表示自己是文組研究所畢業，畢業後在民間社福單位工作工作10年，並沒有到工廠工作的經驗，不過對生產現場抱有熱忱，自認擅長與同事溝通，且願意學習。由於台灣薪水不高，他打算去越南找外派工作，希望5年內年薪能破百萬元。

原PO指出，自己的語言能力還不錯，英語能力達到C1，也就是高級英語程度；越南語則是B1，代表中級或門檻級別的程度，雖然聽聞電子業的待遇不錯，但自己並沒有相關經驗，很好奇去越南是否有額外培訓的課程？也考慮先從事傳產再跳槽到電子業。他目前最想從事生產管理的工作，對此詢問過來人的意見。

此文一出，一位在越南工作、擔任資深材料經理的網友回應，指出去越南打拚的現實面，首先語言是基本的入門工具，在當地傳產的環境通常很高壓，必須確保自己抗壓性夠再考慮，如果能撐過去是很好的磨練機會。此外「溝通協調」是很重要的能力，因為越南員工很有個性，「好的要拿，壞的不碰不沾鍋」，且學到一點東西就想去外面開公司，主管夾在業務與產線中間很為難，因此在職場上必須擁有一定程度的溝通技巧。

該網友進一步說，他28歲到34歲有一半時間都在東南亞的工廠工作，原PO說的溝通能力、語言能力他也都具備，但這些能力在當地只是基本門檻，在工廠中「經驗與磨練」才是獲得成功的關鍵因素。

也有網友建議，可以先丟履歷試試看，附上所有的工作經歷，依原PO的語言能力來看已經很足夠了，談薪水時可以大膽一點，5萬到6萬是社會新鮮人的月薪，原PO擁有越南語基礎又有其他的工作經驗，即便是不相關的行業，也可以大膽談薪資，沒有外派經驗的人，2到3年之內、含年終獎金，年收應該可以破百萬元。

還有網友表示，越南傳產的月薪不一定很高，但搭配三節、年終與其他獎金，薪資也會很優渥，因此計算薪水要以年來計算最準確；此外原PO的越語能力是最大的加分項目，第一年就有機會破百萬年薪。另有網友提到外派越南的工作目前很缺人，只要擁有一定程度的學習能力就很吃香，更不用擔心語言問題，他5年內出差幾次越語就說得比派駐人員好了。

台灣人去越南生活真的很「吃香」嗎？曾有一名男網友分享，他因公外派至越南10年，目前已成為越南女婿2年，他10年前到越南時，發現台灣人在當地真的是「鍍金」的，無論長相多一般，走在路上都有風，每個女生都會看一眼，他在當地交過兩任女友後就踏入婚姻。

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