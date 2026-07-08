雲林年助逾300名身障者求職、7成穩定就業 身障青年進藥局圓就業夢

不少身心障礙者有工作意願，卻因表達能力、職場適應或缺乏求職經驗屢屢碰壁。雲林縣政府勞動暨青年事務發展處設置身心障礙者職業重建服務窗口，每年服務超過300名身障求職者。19歲智能障礙青年阿傑（化名）接受支持性就業服務，順利錄取藥局工作，就服員為他設計隨身攜帶的「工作手冊」，讓他反覆練習，已穩定就業。

阿傑高職畢業後，曾在便利商店實習，具備商品整理經驗，但面對陌生人容易緊張，加上家庭支持有限，畢業後對求職沒有方向，一度對踏入職場感到徬徨。經學校轉介至縣府身心障礙者職業重建服務窗口後，由支持性就業服務員進行能力、興趣及工作適應性評估，協助製作履歷、模擬面試、練習應對技巧，更陪同面試，最後順利錄取大樹藥局補貨員。

求職過程中，就服員還陪同阿傑完成銀行開戶等就業前置作業，協助準備文件、說明流程及安排交通，降低初次就業的不安。正式上班後，藥局商品種類繁多、陳列位置複雜，就服員進一步協助進行職務再設計，建立商品位置圖及圖文操作手冊，並安排店內資深同仁擔任引導者，協助熟悉工作流程。

勞青處長張世忠表示，阿傑相當認真，每天把圖文手冊放在身上，利用工作空檔甚至吃飯時間反覆閱讀，直到熟記商品位置與工作步驟，門市主管也肯定他態度認真，願意持續學習，目前阿傑已能獨立完成補貨工作，並逐漸建立自信。

張世忠指出，職業重建服務窗口每年媒合超過300名身障者求職，服務對象涵蓋智能障礙、精神障礙及肢體障礙等不同類別，成功穩定就業3個月以上者約7成，媒合職缺包括醫院清潔員、病歷傳送員、工廠作業員、門市人員及文書行政等，更有個案在豐田汽車擔任洗車員長達10年，展現穩定就業成果。

勞青處科長李詩曄表示，支持性就業服務涵蓋職前評估、職缺開發、陪同就業、職場輔導及至少3個月追蹤服務，並與企業合作建立友善職場環境，協助身障者克服適應困難，提升留任率。凡設籍或實際居住雲林縣、持有身心障礙證明且有就業意願者，可向縣府勞動曁青年事務發展處詢問，電話：(05)5522855。