扯！民眾考上桃園清潔隊辭去原工作 報到第二天被告知「通知錯人」

桃園市產業總工會接獲申訴，內容稱桃園一名徐姓民眾2020年報考桃園市基層清潔隊員考試，去年12月10日才接到錄取電話，起初懷疑是詐騙，再三確認真實性，便前往桃園市環境管理處報到並辦理原公司離職手續，怎料對方事後告知「通知錯人了」，要跟他解除勞動契約。產總呼籲勞動局表態，切勿護短。

產總指出，徐姓民眾考完試後，跟一般民眾一樣，一邊做原本工作、一邊等通知，接到錄取通知時，桃園市環境管理處建議他立刻辭職，以符合環管處報到時需提供前一份工作退保證明的規定及離職預告期。他基於對政府公權力的信賴，當天旋即向原公司提出離職，並於去年12月27日帶著身分證及錄取通知書前往環管處進行選區作業，現場人員核對身分證無誤後順利完成分發。

然而，徐姓民眾今年1月14日前往八德區中隊完成報到與職前教育，隔天環管處就通知他說「當時通知錯人了，錄取的是另外一個同名同姓的人」。機關狡辯這個行政作業疏失只是誤寫，所以桃園市政府可以隨時結束跟他的勞動契約，環管處也在當天辦了退保。

產總表示，徐姓民眾經由各種管道想與桃園市政府協商，但是市府始終態度強硬，過程中市府雖一度承諾提供替代職缺作為彌補，但出爾反爾。勞資爭議調解時，他質疑「不是已經核對過身分證了嗎」，環管處回應「難免會看錯」，甚至聲稱買東西都會有「七天鑑賞期」，有律師團不怕提告。這種種傲慢的官僚態度和言論，企圖濫用人民的納稅錢來對付受害勞工，實在是讓桃園所有基層勞工和自主工會感到憤怒。

徐姓民眾則說，除了沒有資遣費，迄今都還沒有收到1月14、15日的工作薪資。

產總批評環管處做法是漠視勞工，呼籲桃園勞動局追查，切勿為自家人護短。

另外，產總認為桃園市政府應對環管處作法正式道歉並開啟對等協商，指徐姓民眾僅因環管處要求提供前一份工作的退保證明才毅然將原本穩定的工作辭掉，結果到清潔隊工作2天再被辭退，「未來桃園人民還會不會遇到同樣狀況？會不會再次成為官員口中鑑賞期的試用退貨品」。

桃園市勞檢處表示，將盡速派員前往調查，另已向環境管理處說明相關法令規定，縱使錄取程序有瑕疵，如有提供勞務之實，仍須給付工資及資遣費。

桃園有民眾收到清潔隊錄取通知，辦完原公司離職手續並到清潔隊報到後，竟被告知「通知錯人」還被退保，桃園市產業總工會認為不合理。圖／桃園市產業總工會提供