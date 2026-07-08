快訊

衛星圖曝巴威怪獸風眼變胖！美軍公布最新預測 估這時間通過台灣近海

致癌油全台流竄第8日 衛福部長石崇良為這事道歉了

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

聽新聞
0:00 / 0:00

畢業1年才找正職！她面試狂被問「空窗期原因」超焦慮 過來人教答題技巧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露自己畢業1年後才尋找正職工作，面試時卻屢被問原因。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一名女網友透露自己畢業1年後才尋找正職工作，面試時卻屢被問原因。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

畢業後一定要立刻無縫接軌找正職工作嗎？一名女網友在Dcard上以「被問畢業沒找正職的原因」為題求助，透露自己去年已經畢業，但現在才開始找正職工作。不出所料，在面試時一定被問到「為什麼沒有畢業就找正職」，讓她感到十分頭大，忍不住抱怨「這真的很難回答，而且根本沒規定一定要畢業就找正職啊」。

原PO進一步解釋，自己在學期間其實一直都有打工，直到畢業才離職，而在這中間的空窗期，也找了幾份短期打工。之前面對面試官的詢問時，雖然都誠實回答「因為還不知道自己想要方向」，但每次面試完，感覺好像都因為這樣而被公司刷掉。原PO表示，如果說是在「進修」也覺得有點怪，感覺會被對方繼續追問，因此著急上網詢問有沒有更好的回答。

貼文一出，吸引不少熱心網友提供實用建議，「就說有在學一些新東西，順便找方向探索就可以」、「有問就說家裡需要幫忙，也沒荒廢而打了幾份零工」、「我都說我想考研究所，在備考期間想找一個相關的工讀提升經驗」、「直接說家庭因素需要幫忙就好，所以沒找正職」。

除了實際的應答技巧，也有不少過來人暖心安慰，「HR只是例行性的問空排期」、「真的不需要緊張，如果遇到會因為你空窗期質疑、不禮貌的面試官，恭喜你上天幫你篩選掉一間不適合的公司」。

面試 就業 求職 新鮮人

延伸閱讀

台中最潮廁所！她如廁見男女標示「跑動換位」焦急 設計用意曝光

冷氣26度開風扇是白花電費？實測結果曝：壓縮機耗電高十倍

兄弟女友完全你的菜怎辦？一票男性揭真實想法：火苗直接掐熄

便民措施再+1 外交部宣布7月1日起有條件線上申換護照再放寬

相關新聞

職場鬥法！主管酸「請假很會挑時間」 新人群組回嗆全場靜音

職場上遇到難搞主管，該如何應對？一名女網友分享，公司最近上演一場「新人大戰有毒主管」的職場實境秀，一名今年5月才到職的新人，因不滿主管長期甩鍋、陰陽怪氣，雙方數度正面交鋒，最後甚至驚動人資介入，引發網友熱議。

比薪水公布2026大學薪資排行！陽明交大年薪83萬奪冠 國防大學成黑馬

求職潮來臨，薪水成為新鮮人焦點。薪資查詢平台《比薪水》統計2026年台灣大學畢業生平均年薪，陽明交通大學以83萬元奪冠，國防大學以77萬元居次，成為今年最大黑馬。

畢業1年才找正職！她面試狂被問「空窗期原因」超焦慮 過來人教答題技巧

畢業後一定要立刻無縫接軌找到正職工作嗎？一名女網友在Dcard上以「被問畢業沒找正職的原因」為題求助。透露自己去年就已經畢業，但現在才開始找正職工作。不出所料，在面試時一定被問到「為什麼沒有畢業就找正職」讓她感到十分頭大，忍不住直呼「這真的很難回答，而且根本沒規定一定要畢業就找正職啊」。

扯！民眾考上桃園清潔隊辭去原工作 報到第二天被告知「通知錯人」

桃園市產業總工會接獲申訴，內容稱桃園一名徐姓民眾2020年報考桃園市基層清潔隊員考試，去年12月10日才接到錄取電話，起初懷疑是詐騙，再三確認真實性，便前往桃園市環境管理處報到並辦理原公司離職手續，怎料對方事後告知「通知錯人了」，要跟他解除勞動契約。產總呼籲勞動局表態，切勿護短。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。