畢業1年才找正職！她面試狂被問「空窗期原因」超焦慮 過來人教答題技巧

畢業後一定要立刻無縫接軌找正職工作嗎？一名女網友在Dcard上以「被問畢業沒找正職的原因」為題求助，透露自己去年已經畢業，但現在才開始找正職工作。不出所料，在面試時一定被問到「為什麼沒有畢業就找正職」，讓她感到十分頭大，忍不住抱怨「這真的很難回答，而且根本沒規定一定要畢業就找正職啊」。

原PO進一步解釋，自己在學期間其實一直都有打工，直到畢業才離職，而在這中間的空窗期，也找了幾份短期打工。之前面對面試官的詢問時，雖然都誠實回答「因為還不知道自己想要方向」，但每次面試完，感覺好像都因為這樣而被公司刷掉。原PO表示，如果說是在「進修」也覺得有點怪，感覺會被對方繼續追問，因此著急上網詢問有沒有更好的回答。

貼文一出，吸引不少熱心網友提供實用建議，「就說有在學一些新東西，順便找方向探索就可以」、「有問就說家裡需要幫忙，也沒荒廢而打了幾份零工」、「我都說我想考研究所，在備考期間想找一個相關的工讀提升經驗」、「直接說家庭因素需要幫忙就好，所以沒找正職」。

除了實際的應答技巧，也有不少過來人暖心安慰，「HR只是例行性的問空排期」、「真的不需要緊張，如果遇到會因為你空窗期質疑、不禮貌的面試官，恭喜你上天幫你篩選掉一間不適合的公司」。