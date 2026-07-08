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職場鬥法！主管酸「請假很會挑時間」 新人群組回嗆全場靜音

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，公司最近上演一場「新人大戰有毒主管」的職場實境秀，引發熱議。圖／AI生成
一名女網友分享，公司最近上演一場「新人大戰有毒主管」的職場實境秀，引發熱議。圖／AI生成

職場上遇到難搞主管，該如何應對？一名女網友分享，公司最近上演一場「新人大戰有毒主管」的職場實境秀，一名今年5月才到職的新人，因不滿主管長期甩鍋、陰陽怪氣，雙方數度正面交鋒，最後甚至驚動人資介入，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，公司有一名資深主管個性強勢、自以為是，而一位今年5月才報到的新人則說話直接、毫不示弱。雙方第一次交手發生在新人到職約一周時，主管將一項工作失誤歸咎於新人，還在會議中表示「流程早就交代清楚」；然而，新人隔天便將雙方對話截圖整理後，放進全部門共用資料夾，檔名更直接命名為「專案交接紀錄」，藉此保留證據。

之後，主管開始以「還不用參與，等熟悉一點再說」為由，將新人排除在重要會議之外，私下卻向其他主管抱怨新人「什麼都不懂，意見卻很多」。面對這種情況，新人改以電子郵件確認所有工作內容，每封信都固定寫下「謝謝主管口頭交代，以下是我的理解，如有誤請糾正」，並同步副本給主管的上司，讓主管不得不逐一確認內容。

真正讓雙方徹底撕破臉的，則是一場請假風波。原PO表示，新人請了一天特休後，主管竟在部門群組發文開酸「有些人真的很會挑時間點請假喔」，雖然沒有指名道姓，但大家都知道是在說誰。沒想到，新人立刻在群組回覆：「請問特休需要另外說明請假原因嗎？我理解是員工權利，如果我認知有誤，麻煩糾正一下。」群組頓時一片安靜，主管事後雖將訊息刪除，但截圖早已在同事間流傳。

原PO還提到，上個月部門聚餐時，主管酒後感嘆「現在的年輕人真的抗壓性很差」，新人則當場反擊：「所以是不是需要靠針對下屬的請假紀錄，跟到處抱怨，來維持一下存在感？」一句話讓全桌瞬間鴉雀無聲。

最後，人資曾兩度介入協調。主管指控新人態度惡劣、不服管教，新人則拿出聊天紀錄與電子郵件往來，指控主管長期甩鍋、情緒勒索。最終，公司僅要求雙方「加強溝通」，事件並未有進一步處置。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「可以告職場霸凌了吧」、「就算不跟新人來往也會在心裡尊重他」、「帥啦，沒能力主管整天不做事，搞鬥爭就好啦」、「你們家新人很優，說了我不敢說的」、「主管說不服管教，哇X，又不是當兵，自以為是老大一樣」。

也有網友認為，公司處理方式同樣有問題，「群組都傳成這樣，而且一方還有證據，但公司也沒有什麼作為」。另有過來人提醒，得罪主管雖然一時痛快，但主管掌握考績、年終績效獎金與工作安排等權限，仍可能透過各種方式影響下屬職涯，「主管不一定能幫你，但絕對害得到你。」

事實上，《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章已於7月1日正式上路。104人力銀行人才永續長鍾文雄表示，這次修法最大的改變，在於職場霸凌定義明確化，並將保護範圍大幅擴大，不僅涵蓋一般受僱勞工，也納入派遣人員、外送平台工作者及遠距工作者等各類工作型態。此外，霸凌認定也不再以持續發生為必要條件，只要逾越業務上必要且合理範圍，透過言語羞辱、社交排擠、權力濫用、名譽侵害等方式，造成勞工身心健康受損，即可能構成職場霸凌。

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