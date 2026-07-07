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極端高溫想放「高溫假」 不只勞工認同、近五成企業也贊成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣夏天越來越熱，外出得加強防曬、充分補水。聯合報系資料照
台灣夏天越來越熱，外出得加強防曬、充分補水。聯合報系資料照

全台連日飆高溫，不僅讓室內工作的上班族出現疲憊、易怒等「熱副作用」，更讓戶外工作者面臨嚴峻的熱傷害風險。最新調查顯示，不僅有超過九成勞工渴望設立「高溫假」，更有高達98%的勞方支持訂定「高溫津貼」制度；資方部分也有高達48.7%的公司贊成實施，但傾向要有行業與職務的限制。

yes123求職網進行「夏季上工與颱風天出勤調查」，結果指出，有高達83.6%的上班族坦言，曾因天氣太熱而萌生不想上班的念頭。上班族覺得，在室內工作場所若缺乏空調，工作效率與情緒皆受影響，主要副作用包括「容易疲憊」（66.2%）、「容易沒耐性」（64.9%），以及工作效率變差與易怒等現象。

對於勞工期待的企業消暑政策，調查顯示，員工最希望雇主能提供「免費飲料、冰品」（55.7%），其次為「中午時段免出勤且採彈性工時」（54.5%）及「放寬服裝規定」（53.3%）。然而，實際執行面卻存在落差，調查發現，每逢夏季需戶外工作的勞工中，有51.7%的上班族表示，公司並未主動提供預防高溫的措施。

在「高溫假」議題上，調查顯示高達96.1%的勞工認為政府應訂定相關制度；相較之下，資方意見則較為保留，合計僅48.7%的公司贊成實施，且多數傾向附帶條件。針對戶外高溫工作者的補貼需求，勞方期望每個月至少需補貼2,367元，但企業願提供的補助平均僅1,665元，僅達勞方期望值的七成左右。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，當室外溫度超過35度時，雇主應適度放寬服裝規定，避免員工中暑。他並呼籲企業應遵守「職業安全衛生設施規則」，強化休息場所、飲水供應及作業時間調整，並針對營建業、外勤人員落實「降溫、飲水、休息」三大原則，建立健全的熱疾病預防機制。

此外，針對颱風季即將到來，調查也反映出「颱風假」並非一般勞工享有的有薪假。數據顯示，高達79.7%的勞工曾有颱風天出勤紀錄，且有24.1%表示曾因公受傷。對於將颱風假法制化採有薪假形式，勞工贊成度高達96.6%，資方贊成者則為65.3%。

楊宗斌提醒，若風雨天上班有危及生命風險，勞工可依規行使「退避權」，雇主亦應考量人員安全，提供補休或加發津貼。

上班族 高溫

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