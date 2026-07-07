只大5歲…她被00後新人狂喊「1稱呼」 全場看傻：超沒禮貌

職場稱謂拿捏是一門學問，即使遇到年紀稍長的同事，不少人也不敢隨便喊「姐」。不過，一名女網友分享，公司最近來了一位00後新人，兩人實際年齡只相差5歲，沒想到對方得知後，竟開口問她「我可以叫妳馬麻（媽媽）嗎」，讓她相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「誰被叫媽咪會開心」為題，指出近期公司來了一名00後新同事，因她當時出差，等回到辦公室才第一次碰面。沒想到新人一見到她，就直接說「原來妳就是XXX，我聽說妳比我大5歲，我可以叫妳馬麻嗎？」讓她當下非常傻眼。

這名女網友進一步說明，因彼此還不熟，也不好當眾翻臉，只能委婉表示希望不要這樣稱呼。不料對方完全沒有收斂，之後依舊不停喊她「媽咪」，還四處向其他同事強調她比自己大5歲，最後只能選擇裝作沒聽見。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「大5歲怎麼了，叫媽媽真的很怪」、「差5歲叫姐姐比較正常吧！喊人家媽咪超怪的」、「太沒禮貌了吧！只大5歲，我連叫姐都會猶豫，喊媽媽是什麼鬼」、「大五歲怎麼了 好像她多小一樣」、「當學生的時候有人是會這樣叫啦，但在公司這樣超噁」、「叫自己媽媽以外的人媽媽到底有什麼毛病」。

你在公司都怎麼被同事稱呼呢？本站曾報導，一名女網友分享，公司近期來了一位新同事，因為對方年紀比自己大，就一直用「妹妹」來稱呼她，起初以為對方是還沒記住大家的名字，才用「妹妹」來代替，但對方已經工作半年了，依然這樣稱呼她，讓她覺得很不被尊重。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「我現在這邊也是，整天在那邊小妹妹、小妹妹，跟她說這邊是職場，妳叫我妹妹，我覺得不太合適」、「我之前的同事也是，甚至還會叫妹仔，有夠沒禮貌，後來他這樣叫我，我直接不理他」、「一直叫妹妹真的不行欸，有名有姓的，感覺這樣很不尊重別人，難道一直叫她阿桑，她會開心嗎」、「被前輩叫妹妹會覺得很開心，感覺很親切，但如果是後輩的話…確實感覺不是很好」。