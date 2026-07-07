好朋友適合同公司上班？ 她目睹1事後改觀：感情回不去

好朋友一起上班真的比較幸福嗎？一名女網友分享，學生時期一直認為，若能和好友進入同一家公司，不僅可以一起吃飯、聊天，工作也比較有伴。不過，她最近目睹兩位感情很好的朋友因工作產生摩擦，原本親近的關係逐漸出現裂痕，讓她開始思考，感情越好的朋友，是不是反而更難分清公事與私事？

這名女網友在Dcard以「好朋友適合在同一間公司上班嗎？」為題，指出學生時期分組總是喜歡和好友同組，也曾期待畢業後能一起進入同一家公司，認為彼此有照應，上班不但能一起吃午餐，還能互相吐苦水。

這名女網友坦言，出社會後自己的想法逐漸改變，因為身邊有兩位交情深厚的好友先後在同一家公司任職，起初彼此互相扶持，不過某次因後輩未能如期完成工作，導致前輩必須留下來協助收尾，雖然兩人當下沒有發生爭執，但之後相處明顯變得尷尬，就連私下聚餐，也能感受到彼此不像過去那樣自然，讓她忍不住好奇，好朋友究竟適不適合成為同事？

貼文一出後，多數網友都表示「不適合，我曾經跟我的大學好友同辦公室2個月，真心後悔，後來她離職，我們才能繼續當朋友」、「隨著年紀越大，妳會慢慢發現，人都是為了自己，說翻臉就翻臉了」、「可以同公司，不要同部門就好，過來人的經驗分享」、「不適合，再怎麼好的感情都禁不起這種考驗」、「情侶都不適合一起工作了，何況只是朋友關係，為了利益就會見人心」、「我覺得不要同部門就好，不同業務，公事上交集不多，還可以同時請假」。

在同一間公司待得越久，是否就代表能力越強、也更容易被重用？本站曾報導，一名網友分享，出社會多年後回頭檢視，發現過去認為「能力強的人更容易升遷、加薪並長期留任」的想法，與現實情況似乎不完全一致，認為真正有能力的人，不一定會一直留在同一家公司，因為他們知道，自己的價值不只在一個地方。

貼文一出後，不少網友都表示「如果薪水、工作內容、通勤距離、人際關係都符合預期，也沒有重大變故，沒有一定要換工作」、「我家離公司騎車沒停紅燈只要48秒就到了，這就是我待7年的原因」、「很多人把跳槽當成唯一正解，但其實每個人生階段考量不同，安穩也是一種選擇」、「應該說最後留下來的人就是適應公司的人」。

不過，也有另一派網友指出「忠誠度不能幫你付房貸，也不能讓你提早退休」、「現在很多企業調薪幅度有限，不跳槽薪資可能差一大截」、「高忠誠加上久沒升遷，只會變成好用工具人」、「真的有實力的會一直挑戰自己，越換越好」、「有能力公司不願意給錢當然跑，公司願意給，誰想一直換來換去的」。