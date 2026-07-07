真有開運秘訣？業務員大曝「業績玄學」：吃牛肉意外有效

對於業務員來說，如何提升自身的業績往往是最頭疼的問題。一名房地產業務發文，很好奇業務員在工作時有哪些特別的「業務玄學」，他自己是找附近的土地公廟拜拜，拜完後真的順利成交案子。對此，網友們紛紛分享自己的開運秘訣，例如買蘭花、洗廁所、拜拜，其中「吃牛肉」也意外有用。

一名網友在Threads發文，表示很好奇業務員們都有什麼獨特的開運技巧，例如拜拜、換電腦桌布、固定做某些事之類，做完後業績會「突然起飛」，客戶數量也會忽然增多。

身為房地產業務員的原PO，總是會碰到怎麼樣都賣不掉的物件，有次要賣一間房子，幾乎每天都帶客戶看房，帶了100多組卻始終賣不掉，於是去附近的土地公廟拜拜。神奇的是，拜拜之後這間房不到一週就順利成交了，讓他覺得求助土地公是很有用的方法。

此文一出，有網友建議可以拜房子的「地基主」（民間專門掌管家宅、守護居住者平安與運勢的守護靈），也有效果，不過要事先徵求屋主的同意。原PO則回應該方法他嘗試過，但拜地基主的小細節比較多，他不太會表達需求，拜了兩次效果有限。

有網友建議可趁沒業績時改變店裡的陳設，如果很順就不用動，買鮮花建議選蘭花，能放2個月左右，且越重要的案件越是要放，也推薦紅色百合花，「越大朵越好」，同樣對提升業績很有幫助。

還有網友提議「洗廁所」，因為相傳財神爺並不喜歡進入骯髒的環境，維持店內整潔也能讓顧客對你的觀感更好。該網友透露自己是洗公司的廁所，家人的廁所也可以嘗試，如果是房地產的業務員，則推薦清洗手上物件的廁所。原PO也回憶，他賣房子時也曾洗過某客戶的廁所，的確有成功賣掉。

另有網友表示，雖然命理師說吃牛肉會讓業績不好，可是實際上並非如此，他剛做業務員時為了業績忍了一年多不吃牛肉，但業績始終不太好，自從開始吃牛肉後當天就立刻接到訂單了，從此確定吃牛肉對業績很有幫助，「吃了就有業績」。

有位網友也同意吃牛肉的說法，透露自己剛當業務時也有很多人提醒不能吃牛肉，否則業績會變差，但他最喜歡吃的食物就是牛肉，根本不想戒，到現在當業務員10年了，雖然業績沒有非常好，但已賺到足夠多的財富，讓他過得很快樂。

除了上述方法外，還有網友點名拜拜、捐血、洗手或剪頭髮等方法，「捐香、捐血、吃豬腳麵線、將家裡陳設改變，改變風水」、「鹽巴洗手」、「我是去拜託保生大帝、也拜託了土地公爺爺，拜完後兩個租客都順利成交」、「手機過香爐三圈」、「剪頭髮有效，每次好幾天沒開單就去剪」。

從事何種性質的業務員薪水最優渥呢？勞動部日前公布114年「職類別薪資調查」，特別計算薪資年增率。其中，月薪增幅以保險代理人（含保險業務員）年增10.6%最高；月薪增幅呈現負成長的職類，則以不動產經紀人（含房屋仲介）年減8.9%最多。

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