聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義朴子就業中心7月推4場徵才 逾600職缺
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心7月將推4場特色徵才活動，提供超過600個職缺，規劃企業說明會、職場參訪、線上徵才與工作崗位訓練等，協助求職者順利就業。
朴子就業中心今天發布新聞稿表示，首場徵才8日在大瓏企業嘉義廠舉辦，結合企業說明會，由企業代表簡報職務內容與薪資福利等，進而提升面試成功率。
朴子就業中心說，第2場10日在鹿草就業服務台辦理「馬稠後園區現場徵才暨職場參訪活動」，主打「先面試、後參訪」，民眾面試後可實地參訪廠區，讓求職者提前熟悉未來職場氛圍。
朴子就業中心表示，第3場13日到19日辦理幼能幼兒園、首次投遞履歷者線上徵才活動，求職者在家就能輕鬆投履歷，主要照顧數位世代青年與幼教專才。
朴子就業中心說，22日第4場在太保市公所辦理，現場將釋出超過400個職缺，其中塑膠機械業者提供「勞工就業通計畫」職缺，採「先僱用、後培訓」模式，安排職場導師1對1陪伴，無經驗者也能輕鬆入行。
朴子就業中心主任張春美表示，每年7、8月是青年踏入職場重要起點與企業延攬人才關鍵時機，希望透過徵才幫求職者找到合適工作，企業也能補實人力；徵才詳情可洽詢朴子就業中心或查「台灣就業通」網站。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。