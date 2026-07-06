嘉義朴子就業中心7月推4場徵才 逾600職缺

你相信不用學歷、不用經驗，在小吃店上班也能拿到突破六萬元的超狂月薪嗎？近日PTT上一篇關於餐飲業薪資的分享文章引發大量網友高度關注。原PO貼出一張小吃店的徵人廣告，看板上用大大的紅字寫著「炒麵魯肉飯徵人」，並特別強調「有無經驗可・做四休一」，驚人的薪資待遇一曝光，立刻讓許多辛勤工作的上班族與網友們看傻了眼。

2026-07-06 15:25