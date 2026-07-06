小吃店徵人月薪破6萬！網曝餐飲業殘酷內幕：寧可領基本工資

不用學歷、不用經驗，在小吃店上班也能拿到突破6萬元的超狂月薪嗎？近日PTT上一篇關於餐飲業薪資的文章引發大量網友高度關注。原PO貼出一張小吃店的徵人廣告，看板上用大大的紅字寫著「炒麵魯肉飯徵人」，並特別強調「有無經驗可、做四休一」，驚人的薪資待遇一曝光，立刻讓許多辛勤工作的上班族與網友們看傻了眼。

店家開出相當吸睛的三班制正職薪資，包括「早班」從凌晨4點半到中午1點，薪資介於57,000至62,000元；「中班」從中午11點半到晚上8點，薪資56,000至61,000元；「晚班」則是晚上8點到凌晨4點半，薪資58,000至63,000元。看板上寫明「可抽成23%～26%」，算下來時薪約高達250至280元。上班地點涵蓋台中市大里區、太平區、東區、北屯與南屯等地區。

這樣的薪資待遇，讓不少網友眼睛一亮，「只有炒麵跟滷肉飯算蠻單純的吧」、「比部分科技業系統廠高了」、「工作輕鬆，很高了」、「就算是獨立作業這個價碼也很公道了吧」、「不用學歷跟經驗的工作來說算不錯」、「很不錯啊，薪資中位數才4萬多的樣子」。

但也有網友點出小吃店的辛酸，「好拚，夏天好熱」、「這種薪資，這家店一定忙」、「班排這樣，沒人生，薪精算下去也沒比較好」、「能開3班的生意一定超好」、「感覺翻桌率應該很高，客人很多吧」、「大概都整天昏睡了，累都累死了」、「不耐熱做不了，這應該要內場又要外場的」。

此外，原PO也在文中提到，別看薪資寫得這麼高，實際上很可能是「一個人要點餐、煮餐、配餐、結帳、清潔」全部一手包辦，因此也有不少人坦言無法接受，直言「我寧可去輕鬆的有冷氣的領基本工資」。

其實曾有網友在Dcard發文，近幾年服務業起薪越來越高，不少餐飲外場起薪開到4.5萬至5萬元，高於許多產業的入門薪資。若勞工能抵制低薪、條件不佳的工作，讓勞動市場回歸供需機制，就有機會改善台灣的低薪困境。當時引來許多網友回應，「服務業高薪是用雙頭班、排休制來換的」、「高薪資很可能是假日加給跟禁休換加班費來的，換算下來不一定划算」、「這類『高起薪』多半是交換高工時、高流動率與體力、情緒成本，不是企業突然變大方，其實是這個位置被重新定價」。

網友更感嘆「給我多高薪資，沒有生活品質跟身體變差，我根本不想去」、「以前是你不做有的是人做，現在是我不做你看你找不找得到人」。

也曾有另一名女網友在Dcard指出，餐飲業會缺工正是因為「大家都想要即戰力，但不想教新人」。加上老鳥容易因為年資久了做出優越感，常對菜鳥不耐煩，最終新人忍不下去離職，一切砍掉重練後老鳥更加沒有耐性，陷入無限循環。

當時也引發不少過來人共鳴，「講白了就是錢少事多，所以我不做」、「學生的時候去體驗過，薪水低又累，當然能請到的人也就那樣」、「垃圾班表、假日無法正常休假，公司有困難就叫員工共體時艱」。