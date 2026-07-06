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暑假打工旺季 接工作不約私人場所 小心社群當誘餌

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
暑期是打工旺季，但陷阱也多，打工族必須慎防遭騙。聯合報系資料照
暑期是打工旺季，但陷阱也多，打工族必須慎防遭騙。聯合報系資料照

之前發生中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶（王敬汶）遭人持刀攻擊頸部事件，引發外界對工作安全議題的關注。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，時序進入暑期，不少學生與社會新鮮人會選擇短期薪資相對較高的接案工作，例如展場活動、網拍模特兒、外拍工作、活動主持、直播協助等，但在追求收入的同時，更應將人身安全放在首位。

莊雨潔表示，許多人面對類似情況時，往往抱持著「應該沒那麼嚴重」或「不好意思麻煩別人」的心態，但其實許多危險往往都有前兆，若出現異常跟蹤、過度關注或騷擾行為，應及早尋求協助。

根據1111人力銀行先前調查，有1成5的打工族坦言，在打工時曾遭遇程度不一的騷擾，卻有6成3的人在事發後不敢聲張只能隱忍。莊雨潔建議，民眾在尋找兼職、打工或接案工作時，得更加提防留意。首先，應優先透過合法且具公信力的平台求職，避免透過來路不明的社群貼文、匿名群組或私人介紹的工作機會，都可能只是誘餌。尤其當對方要求提供過多個人資料、將面試地點約在私人住宅、飯店房間或偏僻場所，甚至以高薪為誘因，卻無法具體說明工作內容時，都應該提高警覺。當發現工作內容與原先描述不符，或出現任何令人不安或不舒服的情況時，應立即停止合作並尋求協助。

此外，首次與陌生客戶合作時，建議主動告知親友工作地點與行程，必要時開啟手機定位共享功能；若工作性質涉及外拍、直播、活動支援等較高互動性的場合，也可考慮結伴同行，降低風險。對於個人社群經營者、直播主、模特兒等需要曝光個人形象的工作者，更應避免公開住家位置、固定生活動線及家人資訊，保留必要的隱私空間。

莊雨潔補充，工作安全不只是求職者個人的責任，企業也應共同承擔保護員工的義務。包括建立騷擾通報機制、提供必要的安全教育訓練、完善夜間工作與活動管理措施等，以及在員工遭遇跟蹤、威脅或騷擾時提供協助與法律資源。唯有企業與工作者共同建立防護意識，才能打造更安心的職場環境。

人力銀行 汶汶

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