月薪最高7萬元、時薪最高470元 北市30家企業釋931職缺

暑假求職旺季正式展開，隨著餐飲、百貨、旅宿及零售業迎接暑期消費潮，企業同步展開搶才行動。臺北市就業服務處7月7日至10日於各就服站舉辦系列徵才活動，30家企業共釋出931個工作機會，不僅兼職需求明顯增加，儲備幹部及長照人才同步擴大招募，月薪最高7萬元、兼職時薪最高250元，長照照服員時薪最高更達470元，提供學生、社會新鮮人及轉職民眾多元就業選擇。

服務業迎暑假旺季，餐飲、百貨、旅宿全面補人。北市就服處表示，本週職缺以餐飲服務業占最大宗，其次為零售百貨、旅宿及長照照護。今年暑假求職市場呈現三大特色：第一，服務業全面補人，餐飲、百貨、旅宿同步擴編；第二，兼職與正職並行，學生、二度就業及轉職族都能找到適合職缺；第三，長照及管理人才需求持續升溫，高薪職缺集中在儲備幹部與專業照護人力。

最高薪7萬元、最高時薪470元，兼職正職一次找。高薪部份，OSIM銷售人員及運輸人員70,000元，獎金另計最受矚目。嘉陞居家長照機構個案管理師55,000元；米塔集團儲備店長與儲備主廚48,000元，另還提供證照獎勵金；貳樓餐飲儲備幹部44,000元起。

暑假短期工作需求旺盛。全家便利商店兼職時薪最高可達250元；大全聯內湖店兼職時薪201元；揚秦、頂呱呱兼職人員時薪200元；康達盛通生活事業提供暑假短期營運、收銀與網購理貨職缺，時薪196元起，成為青年暑假打工熱門選擇。

此外，米塔一口氣釋出160個工作機會數，包含儲備店長、儲備主廚、內外場幹部與服務夥伴；貳樓餐飲也開出90個工作機會。顯示餐飲業仍是今年暑假徵才需求最旺盛的產業之一。

本週徵才，新光三越釋出營業儲備幹部、企劃課員、美工設計與營業員等職缺，薪資31,900元至42,000元；寒舍餐旅則釋出54個工作機會，涵蓋餐廳主任、房務員、訂房專員、工程技術員與櫃檯接待等職務，其中工程技術員薪資40,000元起，提供對旅宿產業有興趣的求職者多元發展機會。

因應高齡化趨勢，本週長照相關職缺也相當豐富，包括居家照顧服務員、個案管理師、居服督導等。智慧長照機構個管師與居服督導高薪48,000元；國軒居家長照機構照顧服務員時薪最高可達470元。就服處指出，長照產業已成為近年最穩定且持續成長的就業市場之一。

本次共有30家企業參與，包括新光三越、寒舍餐旅、米塔集團、貳樓餐飲、麥當勞、全家便利商店、OSIM、統一多拿滋、美廉社、臺北市立聯合醫院及8家長照機構等，共提供931個工作機會，涵蓋餐飲、百貨、旅宿、醫療及長照等多元產業。「邊迎旺季、邊搶人才」，無論是學生、社會新鮮人或轉職民眾，把握打工季的浪潮給零用金加添柴火。北市就服處提醒，徵才活動皆免費參加，求職民眾可攜帶履歷直接到現場面試，提升錄取機會。