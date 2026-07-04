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5心友善職場成攬才新趨勢 2026中區就業博覽會吸引逾3000人次參加面試

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
民眾透過職訓導航-語音智慧客服快速找到適合自己的職訓課程。勞動力發展署中彰投分署提供
民眾透過職訓導航-語音智慧客服快速找到適合自己的職訓課程。勞動力發展署中彰投分署提供

勞動部勞動力發展署中彰投分署4日在台中世貿中心2館舉辦「2026中區就業博覽會」，邀集123家企業釋出逾6,000個工作機會，共吸引逾3,000人次參加面試，現場面試媒合、職涯諮詢和互動體驗專區人氣熱絡。

今年活動首次以「5心友善職場」為主軸，其中46%的參與企業主動揭示彈性工作、優於法令給假、友善懷孕及家庭照顧等措施，展現企業不僅比薪資，更重視打造友善、安心的工作環境。

勞動部長洪申翰表示，隨著我國失業率維持低檔，產業對人才需求持續增加，勞動部推動就業政策的目標，已不只是協助民眾找到工作，更希望幫助勞工找到兼具薪資、發展前景與工作生活平衡的「好工作」。

他指出，近年最低工資持續調升，明年更有機會突破3萬元，政府也積極推動友善職場制度改革，包括延長產假、陪產假、以及規劃提供家長更多育兒假，及延長育嬰留職停薪適用年齡，並透過補助機制支持企業落實相關措施，降低企業負擔。

洪申翰強調，在少子化及缺工趨勢下，企業攬才不能只靠薪資，更要重視員工照顧與家庭支持。因此，今年中區就業博覽會推動「5心友善職場」，鼓勵企業公開揭示友善措施，讓求職者在面試前即可了解企業照顧員工的具體作為，不僅提升求職資訊透明度，也有助於企業吸引人才、留住人才，建立勞資雙贏的職場環境。

除了徵才媒合外，今年就業博覽會多項互動展區同樣吸引民眾參與。其中，「綠色未來館」展示「職訓導航─語音智慧客服」，透過AI語音互動快速推薦適合的職業訓練課程，吸引不少民眾駐足體驗，成為現場熱門亮點。

此外，「重點產業就業先鋒」及「職安心」專區同樣獲得熱烈回響。「重點產業就業先鋒」透過產業圖像展示、職場探索地圖、翻牌互動及快問快答等體驗設計，引導民眾了解中彰投地區重點產業發展趨勢與人才需求。

「職安心」專區則結合職場安全、健康保護及職能重建等主題，透過情境體驗及成果展示，提升民眾對職業安全與健康管理的認識。

中彰投分署表示，中區就業博覽會不僅提供企業與求職者面對面媒合的平台，也結合就業服務、職業訓練及友善職場政策，協助青年及各類求職者掌握就業機會。未來將持續辦理多元徵才活動，並攜手企業打造更友善、更具韌性的就業環境，為中部產業發展持續挹注人才動能。

與會貴賓共同参與2026中區就業博覽會啟動儀式。勞動力發展署中彰投分署提供
與會貴賓共同参與2026中區就業博覽會啟動儀式。勞動力發展署中彰投分署提供

勞動部長洪申翰在2026中區就業博覽會中致詞。勞動力發展署中彰投分署提供
勞動部長洪申翰在2026中區就業博覽會中致詞。勞動力發展署中彰投分署提供

職場 面試 勞動部 洪申翰

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