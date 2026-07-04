畢業季迎綠領熱潮 每月近3萬職缺 創10年新高

畢業季來臨，進入青年求職高峰。環境部今攜手104人力銀行發布「2026上半年綠領人才就業趨勢報告」指出綠領人才需求持續攀升，今年上半年平均每月綠領職缺2萬9733個，相較十年前成長了3倍，也較去年同期增加16.6%，遠高於整體就業市場成長1.2%。

環境部國家環境研究院院長張順欽指出，今年是台灣淨零轉型的重要里程碑，碳費正式繳費、「歐盟碳邊境調整機制」(CBAM)實施，以及年報開始接軌「永續資訊揭露」，企業面臨的不只是法規要求，更需要大量具備永續與環境專業能力的人才。

他說，在淨零轉型、AI浪潮及國際永續規範同步推動下，綠領人才需求持續升溫，今年上半年平均每月綠領工作機會2萬9733個，相較10年的7700人，成長3倍之多，也比去年同期增加16.6%，遠高於整體就業市場成長1.2%；而今年平均每月有4299家企業招募綠領人才，占整體徵才企業近8%，可見綠領已逐漸成為各產業共同的人才需求。

薪資部分，報告指出，具備綠領專業技能者的工作者，平均月薪中位數已衝上5.7萬元，排名前段班薪水更超過7萬元，上市櫃公司者則逾7.6萬元，軟體工程及工程研發類人才突破10萬元大關，綠領已成橫跨科技、製造、金融等產業的職涯新賽道，也是大學畢業生關注的新領域。

今年報告從企業需求與人才供給同步觀察綠領專業技能是否相互滿足？結果發現，104人力銀行超過120萬個工作機會中，有82萬個工作要求至少具備一項綠領專業技能，但符合條件，且有主動應徵的求職者僅約59萬人，綠領專業技能人才缺口達23萬人，約有28%的工作無法立即獲得滿足，綠領人才搶手。

除此，AI快速導入各行各業，也重新定義綠領工作的樣貌。2026年上半年，平均每月有812家企業招募AI綠領人才，占綠領徵才企業近兩成；AI綠領工作機會平均每月達4315個，5年間成長超過兩倍，顯示AI、永續雙軸轉型已成為企業營運日常。