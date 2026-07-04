綠領人才就業趨勢 每月近3萬職缺創10年新高

環境部攜手人力銀行，今天發布上半年綠領人才就業趨勢報告，報告顯示，上半年每月有近3萬個綠領工作、創下10年新高，而綠領人才平均薪資中位數更達新台幣5.7萬元。

畢業季來臨，青年求職進入高峰，環境部今天攜手104人力銀行，共同發布「2026上半年綠領人才就業趨勢報告」。

報告顯示，綠領人才需求持續升溫，今年上半年平均每月有4299家企業招募綠領人才，占整體徵才企業近8%，而平均每月綠領工作機會達2萬9733個，較去年同期增加16.6%，遠高於整體就業市場成長1.2%，顯示綠領人才已從企業倡議永續到落地執行，逐漸成為各產業共同的人才需求。

進一步觀察，在104人力銀行超過120萬個工作機會中，有82萬個工作要求至少具備一項綠領專業技能，但符合條件且有主動應徵的求職者僅約59萬人，綠領專業技能人才缺口達23萬人，綠領人才持續搶手。

而除了綠領工作機會增加外，綠領人才也展現薪資優勢。報告顯示，企業刊登徵才職缺，36%綠領職缺「面議」，可談薪水的職缺比例高於整體職缺的16%，代表綠領職缺的談判空間較大；另有64%綠領職缺揭露薪資，起薪中位數為4萬500元，比整體職缺的3萬8700元高出5%。

若以具備綠領技能的求職會員履歷來看，最近一份工作的月薪中位數也已達5萬7000元，比企業刊登綠領職缺起薪中位數的4萬500元高出41%，至於薪資排名前25、位居前段班（PR75）月薪更已到7萬833元，若進上市櫃公司可再拉高到7萬6667元。

此外，隨AI快速發展，也重新定義綠領工作的樣貌，報告顯示，今年上半年平均每月有812家企業招募AI綠領人才，占綠領徵才企業近2成，而AI綠領工作機會平均每月達4315個，5年間成長超過2倍，AI與永續的雙軸轉型已從概念逐步走向企業營運日常。

環境部表示，企業招募AI綠領職缺主要涵蓋「研究、開發、應用」三種人才，熱門職類則以工程研發、維修技術服務及專案產品管理等成長最快，而AI也逐步融入碳盤查、設備維護、智慧製造及綠色產品開發等工作流程，企業對人才的期待，已從單一專業能力，提升為兼具AI應用與綠領知識的跨域能力。