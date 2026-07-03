畢業不迷航！大四生遇職涯貴人「賈桃樂」 順利進入科技業

畢業季到來，為協助青年釐清職涯方向、提升就業準備能力，勞動部在全台設置了5處青年職涯發展中心，提供履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢及企業參訪等服務，從職涯規畫到就業媒合，助青年畢業不迷航。

勞動部113年「15-29歲青年勞工就業狀況調查」指出，非學生青年勞工初次尋職遭遇的困難，以「不知道自己適合做哪方面工作」占24.7%為最高，其次「經歷不足」占21.3%、「求職面試技巧不足或不會寫履歷」占16.7%，顯示青年求職路上，第一道關卡不是沒工作機會，而是不知道如何找到適合的方向。

為協助青年釐清職涯目標，勞動部於全國設置5處青年職涯發展中心，提供履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢及企業參訪等服務，從協助青年認識自己開始，逐步找到適合的職涯方向。除實體服務，勞動部也建置多項線上職涯探索工具，包括「Jobooks工作百科」，提供職業介紹、工作內容及薪資資訊；「我喜歡做的事」、「工作氣質測驗」等職涯測評工具，協助青年瞭解自身興趣，探索未來職業發展方向；以及「Youth職涯就業諮詢平台」，由專業職涯顧問提供即時線上諮詢、職涯講座。

甫從元智大學電機工程學系的阿杰，自小即對工程實務、設備系統整合及現場問題排除等領域深感興趣，大學期間也接觸AI、物聯網等多元領域，精進專業能力，當大多數同學選擇繼續攻讀研究所，阿杰選擇先就業，但不確定自己最適合進入哪一向產業發展。

他在今年二月接觸青年職涯發展中心，參加賈桃樂學習主題館提供的職涯諮詢、履歷健檢及模擬面試等服務，專業顧問也協助分析他的優勢與職涯測評結果，阿杰說，賈桃樂給他的幫助不只是修履歷、面試技巧而已，更重要的是重新認識自己，讓他的履歷化繁為簡，更懂得凸顯他的特質與強項，也更知道如何在面試官前行銷自己。

阿杰在五月就獲得多家科技企業的面試邀約，也拿到不少家企業的Offer，還沒畢業就已經有工作著落，預計於七月中旬到職，朝理想職涯邁進。阿杰說，感謝青年職涯發展中心提供完善的職涯資源與專業協助，讓他在畢業前清楚掌握自身發展方向，也更有信心投入科技產業發展。

針對畢業後初次尋職且失（待）業60天以上的「支援青年就業計畫」也持續提供化職涯諮詢、就業媒合等服務，參加計畫的青年在尋職期間可獲每月6000元津貼，最長3個月1萬8000元，若90天內成功就業，並穩定受僱滿180天，還可獲3萬元就業獎勵金，截至6月底，約1.2萬明青年參加計畫，1萬多人領尋職津貼，6000多人領到就業獎勵。

此外，勞動部指出，明天將於台中世貿二館舉辦今年最後一場大型就業博覽會，邀集123家企業參與，提供超過6000個工作機會。