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勞動部支援青年就業計畫 逾1萬人領取尋職津貼

中央社／ 台北3日電
勞動部表示，國內有5處青年職涯發展中心，能協助青年找到職涯方向，目前也有「支援青年就業計畫」提供尋職津貼及就業獎勵，已1萬多人領取。聯合報系資料照
勞動部表示，國內有5處青年職涯發展中心，能協助青年找到職涯方向，目前也有「支援青年就業計畫」提供尋職津貼及就業獎勵，已1萬多人領取。聯合報系資料照

協助青年畢業不迷航，勞動部今天表示，國內有5處青年職涯發展中心，能協助青年找到職涯方向，目前也有「支援青年就業計畫」提供尋職津貼及就業獎勵，已1萬多人領取。

勞動部舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署就業服務組長黃巧婷表示，畢業季到來，許多年輕人正準備從校園走向職場，但根據勞動部調查，非學生青年勞工初次尋職遭遇的困難，以「不知道自己適合做哪方面工作」占24.7%為最高，顯示許多青年求職時不知道如何找到適合自己的方向。

黃巧婷表示，為協助青年釐清職涯目標，勞動部在全國設置5處青年職涯發展中心，提供履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢及企業參訪等服務，透過實體服務協助青年尋職。

除了實體服務外，黃巧婷表示，勞動部也有建置多項線上職涯探索工具，包括「Jobooks工作百科」，提供職業介紹、工作內容及薪資資訊、「工作氣質測驗」等職涯測評工具，協助青年瞭解自身興趣，探索未來職業發展方向等。

今年畢業於桃園某大學電機工程學系的阿杰，也曾經歷畢業前的迷惘，他雖然具備專業背景，但面對多元產業選擇時，仍不確定自己最適合的發展方向，後來他參加青年職涯發展中心「賈桃樂學習主題館」提供的職涯諮詢、履歷健檢及模擬面試等，在短時間內獲得多家科技企業面試邀約，更於5月正式獲得工作機會。

為了避免青年尋職因關稅政策受影響，勞動部去年9月起推動「支援青年就業計畫」，透過提高尋職津貼、就業獎勵等，加強協助畢業後尚未就業的15歲至29歲初次尋職青年，符合資格且完成求職求職準備即可領取尋職津貼，後續穩定就業也可以領就業獎勵金。

黃巧婷指出，根據統計，至今年6月底，共有1.2萬人報名參加，其中有1萬多人獲得尋職津貼、6000人獲得就業獎勵，符合資格者都可以報名參加。

黃巧婷也說，勞動部今年最後一場大型就業博覽會明天在台中世貿二館舉辦，共邀集123家企業參與，提供超過6000個工作機會，歡迎青年把握機會踴躍參加。

職涯 勞動部 青年 求職

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