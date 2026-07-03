台鐵招考司機員45人 7月6日前報名、起薪最高5萬元

為充實第一線駕駛人力，台鐵公司機務處辦理2026年從業人員司機員甄試，自6月25日起開放網路報名，至7月6日下午5時截止。本次甄試預計錄取正取45人、備取15人，廣邀有志投入鐵道運輸工作的民眾報考。

台鐵表示，司機員肩負列車安全運行的重要任務，是第一線營運不可或缺的核心人力。此次錄取人員初期將以「技術員」職稱進用，起薪約新台幣4萬2,580元，並接受完整且嚴謹的專業培訓，協助考取交通部鐵道局核發的「國營鐵路客貨動力車駕駛執照」。

待完成訓練、取得駕駛執照並正式擔任列車駕駛工作後，即派任為「司機員」，起薪調整至約新台幣5萬280元。

除本薪外，實際執行客貨動力車駕駛勤務者，另可依規定領取危險加給及夜點費，並享有經營績效獎金、三節獎金、休假補助，以及員工與眷屬優待乘車購票等福利，提供完善的薪資制度與職涯發展。

台鐵指出，本次甄試採分區錄取及分發方式辦理，設有北區（台北市、新北市）及東區（花蓮縣）兩個考區。報考資格須年滿18歲，並具教育部認可的國內外專科以上學歷。

台鐵提醒，有意報考者可至甄試專屬網站下載簡章，查閱應考資格、測驗科目及相關規定，並於7月6日下午5時前完成網路報名，加入台鐵第一線駕駛團隊，共同守護旅客行車安全。