快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵招募45名司機員 正式派任起薪逾5萬

中央社／ 台北3日電

為充實駕駛人力，台鐵將招募司機員，預計正取45名。台鐵今天表示，網路報名將於6日下午5時截止，初期派任起薪4萬2580元，若獲鐵道局核發執照，正式派任起薪調至5萬280元。

台鐵公司先前已在6月公布115年從業人員司機員甄試簡章，6月25日下午2時起開放網路報名至7月6日下午5時，距離報名截止還剩3天；今天發布新聞稿表示，邀請對鐵路事業充滿熱忱、具備專業潛力民眾踴躍報考。

根據簡章內容，此次從業人員司機員甄試第一試筆試測驗日期在7月25日，第二試口試則在8月29日。

台鐵表示，司機員是守護列車安全運行核心靈魂，此次甄試預計招募正取45名、備取15名，錄取進用人員，初期將以「技術員」職稱派任，起薪約新台幣4萬2580元。

台鐵指出，公司將提供完整且嚴謹培訓計畫，全方位輔導人員考取專業證照，待順利取得交通部鐵道局核發「國營鐵路客貨動力車駕駛執照」並實際擔任列車駕駛工作後，即正式派任為「司機員」，起薪將調整至約5萬280元。

台鐵表示，除本薪外，實際擔任客貨動力車駕駛工作者，另可依各該規定領取危險加給、夜點費，也享有經營績效獎金、員工及眷屬優待乘車購票、三節獎金及休假補助等多項專屬福利，提供穩健且具發展性職涯保障。

台鐵說明，此次甄試採分區錄取及分發，設置北區（台北或新北）及東區（花蓮）兩個考區辦理，而應考人須年滿18歲，且具備教育部認可國內外專科以上學歷。

台鐵 司機

延伸閱讀

搶拍阿里山小火車險落軌 台鐵：站員吹哨提醒…旅客無擦傷

大學生有福了！立委爭取台鐵「大學生優惠票」擬8月上路

越線拍照驚險 普悠瑪進嘉義站鳴笛減速 台鐵：每天這時段壓力最緊繃

估約72萬人受惠…政院拍板軍公教待遇提升 調薪方案一次看

相關新聞

中華郵政A7禁坐令未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅卻壞的

先前中華郵政A7智慧物流園區遭內部吹哨者踢爆，掛號函件股竟有「禁坐令」。郵政公司當時回應，沒這件事，作業區都有配置適當做以供員工彈性使用。沒想到如今立委陳昭姿再爆，直到事發後近兩周，員工都還沒有椅子坐，痛批荒謬，要把A7員工的椅子找回來、把尊嚴找回來。

新北捷運人才招募要考AI應用能力 最高月薪上看6萬2

新北捷運公司將招募新血，此次招募預計錄取93人，包括系統控制專員、車站維護專員、系統技術專員、司機員及票務等。新北捷表示，為提升營運效能並運用新科技解決工作痛點，此次部分職缺特別在甄試中加入「AI應用能力」實作項目，歡迎零基礎的新鮮人踴躍報名，一同翻轉未來軌道職涯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。