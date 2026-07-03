台鐵招募45名司機員 正式派任起薪逾5萬

為充實駕駛人力，台鐵將招募司機員，預計正取45名。台鐵今天表示，網路報名將於6日下午5時截止，初期派任起薪4萬2580元，若獲鐵道局核發執照，正式派任起薪調至5萬280元。

台鐵公司先前已在6月公布115年從業人員司機員甄試簡章，6月25日下午2時起開放網路報名至7月6日下午5時，距離報名截止還剩3天；今天發布新聞稿表示，邀請對鐵路事業充滿熱忱、具備專業潛力民眾踴躍報考。

根據簡章內容，此次從業人員司機員甄試第一試筆試測驗日期在7月25日，第二試口試則在8月29日。

台鐵表示，司機員是守護列車安全運行核心靈魂，此次甄試預計招募正取45名、備取15名，錄取進用人員，初期將以「技術員」職稱派任，起薪約新台幣4萬2580元。

台鐵指出，公司將提供完整且嚴謹培訓計畫，全方位輔導人員考取專業證照，待順利取得交通部鐵道局核發「國營鐵路客貨動力車駕駛執照」並實際擔任列車駕駛工作後，即正式派任為「司機員」，起薪將調整至約5萬280元。

台鐵表示，除本薪外，實際擔任客貨動力車駕駛工作者，另可依各該規定領取危險加給、夜點費，也享有經營績效獎金、員工及眷屬優待乘車購票、三節獎金及休假補助等多項專屬福利，提供穩健且具發展性職涯保障。

台鐵說明，此次甄試採分區錄取及分發，設置北區（台北或新北）及東區（花蓮）兩個考區辦理，而應考人須年滿18歲，且具備教育部認可國內外專科以上學歷。