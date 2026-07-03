畢業不迷航！勞動部7月博覽會提供6,000個就職機會

畢業季到來，許多年輕人正準備從校園走向職場，為協助青年釐清職涯方向、提升就業準備能力，勞動部透過青年職涯發展中心、線上職涯探索工具及各項就業促進措施，從職涯規劃到就業媒合服務，幫助青年畢業不迷航。

根據勞動部2024年「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，非學生青年勞工初次尋職遭遇的困難，以「不知道自己適合做哪方面工作」占24.7%為最高，其次「經歷不足」占21.3%，以及「求職面試技巧不足或不會寫履歷」占16.7%。

調查顯示許多青年在求職路上，面臨的第一道關卡並非沒有工作機會，而是不知道如何找到適合自己的方向。為協助青年釐清職涯目標，勞動部於全國設置五處青年職涯發展中心，提供履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢及企業參訪等服務，協助青年從認識自己開始，逐步找到適合的職涯方向。

除了實體服務外，也有線上職涯探索工具，包括「Jobooks工作百科」，提供職業介紹、工作內容及薪資資訊；「我喜歡做的事」、「工作氣質測驗」等職涯測評工具，協助青年瞭解自身興趣，探索未來職業發展方向；以及「Youth職涯就業諮詢平臺」，由專業職涯顧問提供即時線上諮詢及職涯講座。

畢業於桃園某大學電機工程學系的阿杰，也曾經歷畢業前的迷惘。由於父母長期從事營造工程相關工作，受家庭背景影響，阿杰自小即對工程實務、設備系統整合及現場問題排除等領域深感興趣，並於大學期間持續精進相關專業能力。但面對多元產業選擇時，仍不確定自己最適合的發展方向。

為了找到答案，阿杰參加青年職涯發展中心-賈桃樂學習主題館提供的職涯諮詢、履歷健檢及模擬面試等服務，透過專業顧問協助分析自身優勢與職涯測評結果，逐步建立清晰的職涯定位，提升履歷撰寫及面試表現，更於短時間內獲得多家科技企業面試邀約，順利朝理想職涯邁進。

阿杰表示，感謝青年職涯發展中心提供完善的職涯資源與專業協助，讓他在畢業前能更清楚掌握自身發展方向，也更有信心投入科技產業發展。

為協助青年快速接軌職場，勞動部今年最後一場大型就業博覽會將於7月4日在臺中世貿二館舉辦，邀集123家企業參與，提供超過6,000個工作機會。

其中，鼎新數智股份有限公司的「營運規劃師」職缺，年薪最高120萬元；台灣基恩斯股份有限公司的「B2B銷售顧問及技術支援工程師」職缺，首年年薪100萬元以上；優鋼機械股份有限公司的「硬體工程師」職缺，月薪最高8萬元；丹麥商風鐸有限公司台灣分公司的「風力發電技師」職缺，起薪6.5萬元。

勞動部持續推動「支援青年就業計畫」，針對年滿15至29歲、畢業後首次尋職且失(待)業60日以上之本國籍青年，由專業就業服務人員提供一對一客製化職涯諮詢、就業媒合等服務，並提供尋職津貼及就業獎勵金，降低青年在求職期間的生活壓力並鼓勵青年穩定就業。