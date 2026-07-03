新北捷運人才招募要考AI應用能力 最高月薪上看6萬2

新北捷運公司將招募新血，此次招募預計錄取93人，包括系統控制專員、車站維護專員、系統技術專員、司機員及票務等。新北捷表示，為提升營運效能並運用新科技解決工作痛點，此次部分職缺特別在甄試中加入「AI應用能力」實作項目，歡迎零基礎的新鮮人踴躍報名，一同翻轉未來軌道職涯。

新北捷運公司說明，現代捷運系統已不再只是傳統的運輸業，而是高度與科技結合的技術導向產業，此次公開招考中，針對「系統控制專員」及「資產開發類」等關鍵職缺，特別在甄試中加入了「AI應用能力」實作項目，需運用AI工具完成作品，並繳交其下達的AI指令（Prompt）與最終成果，期望能吸引具備數位創新思維的人才加入。

新北捷運公司將招考甄試預計錄取93名新血，包括系統控制專員、車站維護專員、系統技術專員、司機員及票務、倉儲、資訊、資產開發、事務員等。

工作地點涵蓋新北淡海、溪南、溪北及三鶯4處生活圈，應屆畢業生及在地居民踴躍報考，實現新北在地生活、在地就業及在地服務，至於薪資部分，包括系統控制專員及資產開發暨工程界面整合資深專員薪資最高可達約6萬2000元。

針對許多年輕學子擔心自身非軌道或捷運相關科系出身，新北捷運公司指，過去曾有招募完全零捷運背景的新進人員，在專業訓練與跨域實務帶領下，短短2年時間培養出可應用維修技術及AI工具，面臨突發狀況的緊急應變能力，這批人蛻變成為撐起新路線營運安全的中流砥柱。

新北捷表示，有意報考民眾可自即日起至7月19日晚上12點收件，限以電子郵件通信方式辦理報名，詳細簡章內容及報名表單請至新北捷運公司官方網站查詢。

新北捷運公司將招募新血，本次招考預計錄取93人，包括系統控制專員、車站維護專員、系統技術專員、司機員及票務等。圖／新北捷運公司提供