出國伴手禮要送全公司？ 他只送同部門慘遭酸「不會做人」

出國回來到底該不該買伴手禮給不熟的同事？一名網友在Dcard發文抱怨，公司辦公室共有兩個部門、約30人，他隸屬於A部，平常與B部同事幾乎沒有交集，工作上也不會合作，沒想到日前出國回來，只準備A部同仁的伴手禮，竟意外惹怒B部一名女同事，讓他忍不住疑惑：「這是觀念不同，還是職場潛規則？」

原PO表示，B部有位不熟的同事，先前出國時曾買伴手禮分送辦公室所有人，內容是一包小餅乾加小糖果。由於兩人不熟，他事後也只是在走廊遇到對方時，禮貌性地說了聲謝謝。

上個月換原PO出國，他只準備A部同事的伴手禮，一人一份杯裝巧克力，沒想到事後卻聽說，該名B部同事對此相當不滿，私下抱怨他「不會做人」，認為既然自己當初有送給全辦公室，原PO也應該買給B部。

原PO無奈表示，自己平常和B部根本沒什麼交集，工作上也不會合作，「為什麼我出國要買伴手禮給他們？」他也認為，對方當初要送伴手禮是出於自願，自己也已經表達謝意，沒想到仍被私下議論。

更讓他困擾的是，該名同事和幾位B部同事如今看到他時，眼神都不太友善，讓他覺得在公司莫名其妙名聲變差，「心裡有點不是滋味。」由於這份工作是他的第一份正職，任職也才剛滿一年，因此不確定自己是否真的踩到職場地雷。

貼文曝光後，不少網友認為原PO沒有做錯，「我爽買就買，爽送就送」、「我都不送，反正交情又沒多好」、「我不會跟任何人拿伴手禮，別人硬要塞給我的我也不管；我不跟你要，你也不要跟我要」、「感覺是傳產，電子業大家都忙死，誰在意這種小事」。

不過，也有網友提醒，雖然原PO在道理上站得住腳，但辦公室文化有時不完全講道理，而是講「觀感」。有人認為，既然對方先前曾送過伴手禮，即使不熟，至少也可以準備一份回禮，「不是熟不熟的問題」、「講白一點就是還給對方先前的心意，東西多少錢都不是重點，而是一種尊重」、「收到過對方的東西一定要禮尚往來」。

也有人表示，出國伴手禮其實不一定要每個人都單獨準備一份，可以買一大盒餅乾或糖果，放在茶水間或部門公共空間請大家自取；至於職務代理人，或平常給予較多幫助的同事，再另外準備小禮即可，既不失禮，也比較不容易引發比較。

事實上，職場伴手禮確實常被視為一種社交禮數。104職場力曾分析，若是送給職務代理人或密切合作同事，較像是表達感謝；但若擴及其他同仁，就會牽涉到辦公室裡「一視同仁」的社交平衡。另有亞洲送禮文化調查指出，台灣與韓國仍較重視職場贈禮，且在同事贈禮上，多數人會選擇低單價、適合多人分享的大包裝點心，避免讓一份心意變成另一種壓力。