普考新鮮人領薪崩潰！退撫扣逾7千…她實領3萬喊想逃 過來人曝原因

一名剛考上公務人員普考的女網友分享，自己原以為月薪有4萬元起跳，沒想到收到薪資單後，發現退撫相關費用被扣除7000多元，實際入帳僅3萬出頭，加上工作業務量繁重，讓她崩潰表示「想逃走」，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己畢業於「中字輩」大學文學院科系，考上普考後，分發至某直轄市局處擔任一般行政職務。她認為，以自身學歷及科系背景而言，公職月薪能有4萬元起跳，已算是相對不錯的選擇，因此儘管單位近期人員流動頻繁、業務量持續增加，仍決定咬牙撐下去。

原PO提到，自己等到派令下來後，打開7月薪資單卻發現，退撫相關款項一次被扣除7000多元，導致實領薪資只剩3萬出頭，讓她形容當下「一瞬間天旋地轉」。她也擔心，未來是否每個月都得被扣除相同金額，因此上網詢問公職前輩，退撫補扣是否只有這一次金額較高，以及普考人員每月正常會被扣除多少費用。她坦言，工作業務已相當繁重，若往後實領薪資都只有3萬多元，「我也要逃了」，認為這樣下去真的讓人吃不消。

貼文曝光後，有前輩留言解釋，原PO被扣除7000多元，可能是派令生效後，將先前數個月應繳的退撫費用一次補扣，並非往後每個月都會扣到相同金額，「這是只是一次性的，把之前補上，之後不會那麼高」、「高考一個月也才扣3000，妳那是累積幾個月一次發才扣那麼多」。有人提醒，公務人員的退撫提繳金額都有公開標準，可以按照本俸及俸點查詢。

至於原PO感嘆普考公務員工作繁重、薪資卻不如預期，也有不少網友建議，若仍想留在公部門，可以考慮繼續挑戰高考，「直接考高考，不然同工不同酬會很內傷」、「行政類還是建議考高考，至少薪資和升遷空間比較好」、「我普考實拿都沒5萬」。

部分網友則認為，以文學院背景而言，公職仍是相對穩定的就業選項，若沒有額外培養專業技能，進入民間企業後，待遇未必會更好。也有人建議挑戰國營事業職員甄試，認為國營事業的薪資與發展空間，可能比普考公職更具吸引力，「我個人是先普考，再高考，最後進入國營」、「不如去國營，年年調薪，年終六個月」。

本站報導，近年不僅產業缺工，公務員也出現大缺工。考試院院會日前通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，從原公告需用名額5,618名再增列1,614名，總計7,232名，以應用人機關業務需要。有學者指出，真正讓年輕人卻步的原因，仍是薪資待遇。他呼籲政府參考新加坡做法，若能將台灣公務員月薪調至新加坡的二分之一或三分之一，給予合理的薪資待遇與工作保障，相信還是會有年輕人願意選擇公職。