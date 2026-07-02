履歷寄出後，如何提高面試機會？網友一句話點出求職現實

畢業季來臨，大批社會新鮮人即將投入職場，不少人開始投遞履歷、尋找人生第一份工作。然而，履歷到底是寫給誰看？近日有網友在社群平台發文直言「以前以為履歷是寫給主管看的，後來才知道根本不是」，引發不少求職者共鳴。

原PO表示，最近與朋友聊天才發現，「很多公司的履歷根本還沒到主管手上，就已經先被篩掉，有的是HR（人資）先看，有的是系統先篩，有的公司一天收到幾百封履歷，根本不可能每份都仔細看。」貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人留言表示，「大公司通常都是HR先把關」、「有些主管會自己上人力銀行找，也有獵頭先篩再推薦」、「還是要看產業、公司規模和職缺性質」。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，企業的履歷篩選流程會依公司規模與職務類型有所不同，但大多數企業仍是由HR擔任第一關把關者，主要確認求職者是否符合學經歷、工作經驗、專業技能及薪資期待等基本條件，再將符合資格的人選推薦給用人主管。

她指出，中小企業則較常由部門主管直接篩選履歷，因為主管最了解團隊需求，也更重視求職者是否具備實際工作能力、解決問題的經驗，以及是否符合團隊文化；至於高階主管、專業技術職或關鍵職缺，則多採取HR與用人主管共同評估，甚至已有企業導入AI或履歷管理系統（ATS）進行初步篩選，再交由人工審閱。

莊雨潔表示，現在企業每天收到數十甚至數百份履歷已是常態，人資平均瀏覽一份履歷的時間可能只有短短數十秒，因此，「第一印象」往往就是能否進入下一關的關鍵。她建議，求職者首先應慎選履歷照片，大頭照應清晰、自然、具專業感，避免使用解析度過低、修圖過度或生活照，以免影響第一印象。其次，在工作經歷部分，不要只是條列工作內容，更重要的是呈現具體成果，例如，曾提升業績、完成大型專案等，讓企業快速看見自身價值，而不是只有「做過什麼」。另外，隨著越來越多企業導入AI與履歷管理系統，履歷中也應適度加入與職缺相關的專業關鍵字，例如 「專案管理」、「Python」、「數據分析」、「Google Analytics」等專業技能，提高履歷被系統辨識與推薦的機會。

不少新鮮人面對履歷撰寫仍感到無從下手，莊雨潔也建議，善用AI工具協助優化履歷，「用魔法打敗魔法」。透過AI分析履歷結構、完整度及關鍵字匹配程度，協助求職者優化工作經驗、自傳內容及技能呈現，找出容易被忽略的亮點，提升履歷競爭力。