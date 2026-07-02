訂雞排沒揪、踢出群組算職場霸凌？律師曝新法定義5大要件解惑

職業安全衛生法修正條文及11部配套子法，昨天起正式全面施行，首次建立職場霸凌防治法制。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，7月1日職場霸凌新法上路，「老闆們的荷包準備好了嗎？」

職業安全衛生法新增「職場霸凌防治專章」。王至德表示，以前講到職場霸凌，很多時候只能算是道德層面，或是要用性平法、勞基法東拼西湊去提告。但這次不一樣了，職場霸凌直接入法，而且最高可以罰到450萬。如果公司接到申訴還裝死不處理，也是查獲即開罰，「老闆們現在是不是背脊一涼？」

他說，這次新法明確定義了職場霸凌的5大要件：

1、必須在勞動場所執行職務時發生。

2、利用職務或權勢關係（不只主管對下屬，同事間有業務從屬關係也算）。

3、逾越業務上必要且合理的範圍。正常要求業績不算，但如果是設定根本不可能達成的天價業績，或是叫你一天跑100個客戶，可能就有問題了。

4、持續性的冒犯、威脅、冷落等不當言行。不過注意，如果情節重大，例如嚴重的公開羞辱或肢體威脅，發生一次也算。

5、導致勞工身心健康受損。

至於網路上有人問，同事訂雞排沒揪，算不算職場霸凌？王至德對此表示，勞動部有出來澄清，這種單純的人際摩擦不算。「但如果是刻意把你踢出工作群組、不讓你知道重要會議資訊」，這種「社交排斥」就可能構成要件了。另外，10人以上的公司就要設立並公開申訴管道，30人以上還要訂定防治與懲處規範。

王至德說，其實新法上路，不是要讓大家互相找碴，而是提醒大家在職場上保持基本尊重。不過如果有老闆或主管還是喜歡用「我這是為你好」的藉口來進行辱罵跟情緒勒索，「那我也只能說，這450萬的罰鍰，就當作是促進國庫收入了」。