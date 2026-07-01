主管下班傳line算不算霸凌？職霸新制上路 新北開課秒殺

職場霸凌防治新制今天上路，新北市勞工局與新北市產業總工會開設「職霸調查人員教育訓練」，2場都秒殺，今天首場活動，找來知名律師程居威為各事業單位代表講解最新制度與案例。勞工局7月16日將再加開第3場，今天開放報名。

勞工局表示，依「職安法」定義，職場霸凌有5大要件，在勞動場所執行職務，內部人員利用職務或權勢關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落等不當言詞行為，導致勞工身心健康遭受危害。

新制要求雇主建立申訴、調查與處理機制，企業未妥善處理將開罰。如果勞工遭遇最高負責人霸凌，或對企業內部處理不滿意，均可向勞工局申訴。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，職場霸凌的認定不能無限上綱，許多情況其實屬於職場人際互動，如同事私下相約聚餐未邀請特定同仁，屬於個人交友關係，但若是公司以職務或管理權限刻意排除特定員工參與正式餐會，就涉及職場霸凌。

他也提到，外界討論主管下班後頻繁傳送LINE訊息，重點應先釐清是否涉及加班、違反勞基法，或是否構成騷擾、性騷擾，必須回歸個案情境及行為本質判斷。

陳瑞嘉指出，新北市率先辦理職場霸凌教育訓練，因報名踴躍，原訂兩場將再加開一場，協助企業了解法規及處理流程。勞工局也將在官網建置職場霸凌專區，提供宣導資料、處理流程及檢核表，供雇主自我檢視是否符合法令規定。

勞工局呼籲，營造安全、尊重、友善的工作環境，是雇主的重要責任。當雇主發現疑似職場霸凌情形時，應秉持保密、公正、客觀的原則妥善處理，以保障申訴人及相關人員權益，共同打造零霸凌、零容忍的健康職場文化。

新北市產業總工會榮譽理事長洪清福表示，職場霸凌專法「有總比沒有好」，現在推動也不算太晚，尤其台灣、日本、韓國等東亞國家因為文化關係，霸凌案件相對歐美更常見。

洪清福表示，目前職場最常遇到的申訴案件，多在年輕世代與上一代人的觀念落差，雙方認知存在明顯差異。

洪清福指出，這次由勞工局與新北市產業總工會辦理職場霸凌教育訓練，未來也將持續推動相關課程，希望職場霸凌防治成為常態制度，建立友善職場環境，能營造互相尊重、安心工作的環境。