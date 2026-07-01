員工犯罪遭資遣竟被安慰 女CEO揭職場大忌：「裝善良」也可能是霸凌

職場上人際關係的盲點，往往就是為了讓自己看起來善良，選擇做了不強勢的事。仲誼集團執行長岳啟儒在臉書分享，多年前公司曾有位年輕員工被監視器拍到偷竊同事物品而遭到資遣，在他收拾物品離開時，幾位平常交好的同事哭哭啼啼地安慰他並送他下樓。這幕讓岳啟儒驚訝不已，因為竟然沒有人去慰問掉東西的受害者，大家彷彿忘了他才是受傷的人。她認為這種以為善良的舉動，其實是非不分，甚至像是一種人際霸凌。

岳啟儒指出，面對與自己無關的事端，許多人為了關係和諧選擇不指責、不站邊，或是當個不沾鍋遠離是非。但這種把私交擺在前面的做法，可能會因為濫用同理心而把自己拖下水，甚至影響公司對你的觀感。特別是遇到性騷擾或霸凌等涉及不公不義、犯法的重大事件時，絕不能因為私交壞了判斷力。害怕被討厭而曲解善良定義、柔軟以對，只會讓自己成為工作上最遲早吃虧的鄉愿。真正的善良有時候必須表現得強勢，選擇做對的事。同理心必須判斷時機、對象與對錯，不能因為對方過去的好而忽略犯錯的事實。

新修正的「職業安全衛生法」今（1）日正式施行，其中的職場霸凌防治專章為職場管理帶來新規範，若拒絕受理申訴、未依法調查或未採保護措施，將開罰3萬至75萬元；未設申訴管道或未辦理系統登錄，屆期未改也會罰。若霸凌者是公司最高負責人，則開罰1萬到100萬元。

法令明確定義「職場霸凌」為勞工執行職務時，因事業單位人員利用職務或權勢關係，逾越業務必要合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱等不當言詞或行為，致其身心健康遭受危害。主管合理的工作指導或績效要求則不屬霸凌，重點在於行為客觀上是否明顯不具正當性。

此外，雇主的防治責任範圍不限於日常辦公室，勞工被指派至外縣市出差或線上遠距工作，皆屬勞動場所。若內部發生單次偶發性衝突（如丟擲物品），非情節重大者不屬霸凌，但仍應依預防事項採取調查與釐清，並視需求提供協助。

雇主只要知悉有霸凌情況，無論勞工是否正式申訴，都必須有實質的處置作為，僅口頭關心並不算「立即有效措施」。若是接獲申訴，應採取隔離、轉介諮詢並啟動調查訪談，亦可依法在雙方有意願下進行不超過1個月的協調，但申訴人有權拒絕或終止。