影／勞動部讓兒少性剝削前科犯連年得標 藍委控已合作十多年

新修正的「職業安全衛生法」今正式施行，其中的職場霸凌防治專章，為職場管理與互動文化帶來新的規範，除引發主管「人人自危」，不少事業單位也為之頭疼，深怕誤觸法令。提醒事業單位，若拒絕受理申訴、未依法啟動調查，或未採取必要保護措施，將開罰3 萬元至75萬元；若未設立申訴管道或未辦理系統登錄，屆期未改善也會罰。若霸凌行為人是公司最高負責人，則開罰1萬到100萬元。

2026-07-01 12:18