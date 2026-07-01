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影／勞動部讓兒少性剝削前科犯連年得標 藍委控已合作十多年
國民黨立委林沛祥與陳菁徽今天舉行記者會，指責勞動部採購標案有一筆連續多年讓一位性罪犯得標，令人不禁懷疑執政黨有意將納稅人的錢花在包庇性罪犯的身上，甚至還抹黑造謠在野黨阻擋預算。
陳菁徽表示勞動部有一筆365萬元的社群維運標案，連年得標廠商讚點子數位行銷有限公司負責人權自強竟有兒少性交易案前科，深入追查發現，權自強的胞兄權自立，早在2001年於網路聊天室誘騙未成年少女出來，見面後以迷藥迷昏後性侵，再把過程製成光碟販售，權自強則協助製作影片、圖檔及光碟，並架設網站「大貓的催眠驚異大奇航」及刊登多個色情網站廣告販售牟利，2004年依違反《兒童及少年性交易防制條例》判刑1年、緩刑3年定讞，民進黨政府讓他們得標合作還不止一次，勞動部及附屬相關單位的社群媒體維運多次與讚點子合作，勞動部怎麼好意思，一邊推動職場反性騷，一邊讓有兒少性剝削案件前科的人長期承接政府機關社群媒體維運。
勞動部表示，由於現行採購法規並未明文限制特定前科者設立公司行號及投標，將與「政府採購法」主管機關進一步討論。
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