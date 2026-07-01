職場霸凌防治新制今上路 哪些行為踩紅線？QA一次看

「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制今天上路，哪些職場行為可能誤觸霸凌紅線？遭受霸凌時如何申訴？不服公司調查結果該怎麼處理？近日網傳的同事訂雞排、珍奶沒揪，主管下班狂傳LINE究竟算不算職場霸凌呢？勞動部整理常見ＱＡ如下：

一、職場霸凌定義、如何認定？

「職場霸凌」是指勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當之言詞或行為，致其身心健康遭受危害。

二、何謂「利用職務或權勢關係」？

權勢關係不一定只限於正式主管。如果對方對您的工作安排、考核、排班、升遷或其他勞動條件具有實際影響力，並利用這些權限進行不當對待，就可能涉及權勢關係。不過，是否成立職場霸凌，還是需要綜合其他要件一起判斷。

三、何謂「逾越業務上必要且合理範圍」？

主管進行合理的工作指導或績效要求，不屬於職場霸凌。判斷重點是指行為人的行為，在客觀上已經明顯不具備業務上的正當性、必要性，或者其手段與所欲達成的業務目的不合比例、不符合社會通念，例如持續公開羞辱、惡意排擠，或刻意利用工作進行刁難等情況。

四、主管有一天對我大聲責罵，這樣算不算職場霸凌？

依職場霸凌定義，原則上仍需符合持續性及其他相關等要件。如果只是偶發性情緒失控大聲責罵，不一定會構成法定職場霸凌。不過，雇主還是有責任適當處理這類職場人際衝突，可先向事業單位內部窗口反映。

五、遭顧客、民眾或病患辱罵，算職場霸凌嗎？

如果是在工作過程中遭顧客、病患家屬或其他外部人員辱罵、威脅或騷擾，因行為人非事業單位人員，不屬於「職場霸凌」，而是屬於「執行職務遭受不法侵害」，為職場外部第三方之暴力行為。不過，雇主仍有義務採取必要的調查處理，釐清事實後提供必要的保護與協助措施。

六、只有上級長官對下級部屬霸凌，才能向雇主申訴嗎？

權勢關係並不限於主管對部屬（上對下關係），勞工彼此間的職務關係涵蓋平行、上對下或下對上等，勞工於勞動場所執行職務時，以其職務或權勢地位，持續以言語、文字、肢體動作、電子通訊、網際網路等方式，無論是直接或間接對其他勞工造成身體或精神危害的不當行為，都屬於職場霸凌認定的範圍。

七、與主管或同事互動過程感受不愉快（如揪團訂飲料被排擠、下班狂收到主管LINE）算職場霸凌嗎？

職場霸凌必須同時符合職安法所定5項要件，經過調查程序後，才能認定。5要件為：1.在勞動場所執行職務、2.事業單位人員利用職務或權勢關係、3.超出合理管理範圍、4.具有反覆性或持續性、5.造成身心健康危害。

職場霸凌是否成立，是透過勞工向雇主申訴，事業單位依照職安法規定，依法啟動調查程序，綜合訪談結果及相關事證後綜合判斷。

八、如何提出職場霸凌申訴？

勞工認為遭受職場霸凌時，可依事業單位申訴管道提出申訴，例如書面、電子郵件、口頭或其他事業單位指定方式，並提供事件經過、對話紀錄、錄音或相關資料作為調查參考。如果資料不足，事業單位應通知勞工補充，不能直接拒絕受理。另外，如果行為人是事業單位的最高負責人，可直接以書面向地方主管機關提出申訴。

九、職場霸凌申訴期限為何？

法規對申訴期限有兩種計算方式：第一種主要是就勞工在職時，以「霸凌行為終了後3年內」；如果屬於持續發生的情況，會從最後一次行為發生時開始算。第二種是針對已離職勞工，針對被申訴人為利用權勢霸凌者，以「離職後1年內」為期限。兩種期間如果不同，必須採對勞工較有利、也就是較長的期限來認定。

十、離職後是否仍可提出申訴？

即使勞工已經離職，如果被申訴人為利用權勢霸凌者，只要還在「離職後 1 年內」或「霸凌行為終止後 3 年內」的法定期限，事業單位仍然必須依法處理，並於受理後啟動調查，不能因為雙方已經沒有僱傭關係，就拒絕處理。

十一、可以匿名申訴嗎？同事或家人可以代為申訴嗎？

如果申訴完全匿名、沒有留下任何真實姓名或足以辨識身分的資訊，事業單位依法可以決定不予受理，建議還是留下聯絡方式，以保障自身權益。不過，如果是同事或家屬具名代為陳情，事業單位知道後仍應主動了解狀況，並依霸凌勞工本人的意願，協助其協調、提起申訴及採取相關保護措施。

十二、接到事業單位書面通知說「不受理」我的申訴，這樣合理嗎？事業單位可以隨便退件嗎？

事業單位不能隨便退件。依據法規，只有在符合特定情況下，例如完全匿名、已超過期限、內容完全沒有具體事實，或同一案件已經處理完畢等，事業單位才可以合法「不予受理」。如果決定不受理，事業單位必須在收到申訴後10個工作日內以書面通知，並清楚說明理由。如果申訴勞工確認自己的案件不屬於這些情況，事業單位卻無故退件或吃案，可向當地勞動檢查機構反映，請主管機關介入查核。

十三、如果霸凌我的人就是公司老闆，該去哪裡申訴？

如果被申訴人是事業單位最高負責人，您可以直接向勞務提供地的地方主管機關，也就是勞工局或勞動局提出書面申訴，不需要先走公司內部程序。但如果地方主管機關審理申訴案後，認定不屬於最高負責人案件，會通知申訴人的雇主依法採取立即有效的適當措施，並由雇主接續辦理申訴與調查程序。

即使沒有掛名正式負責人，若該人員實質上控制公司的人事、財務或業務營運，且具有現任或曾任董監事、持股 20%以上的大股東、董事長配偶或有特定親屬關係，或者經工會及勞工指認有具體事證等情形，或位居特殊重要職位者，仍可能被地方主管機關認定為最高負責人。

十四、我是派遣勞工，被派去別間公司上班時被霸凌，到底要向誰申訴？

要派單位不能說「不是我的勞工」就拒絕處理。派遣勞工須比照要派單位勞工，納入其職場霸凌防治對象。如派遣勞工遭受上班地點的公司所屬人員職場霸凌時，應由實際上班的公司受理申訴，並主導調查與處理，所屬派遣公司也必須配合協助、提供保護措施。

十五、我是外包清潔、駐點工程師或保全，在別人的公司場地被霸凌了，要跟誰申訴？

外包、承攬或駐點人員遭受霸凌時，原則上是由您的雇主（外包或承攬公司）負責受理申訴並啟動調查。不過因為事件發生在業主公司的場地，業主也有義務配合調查、提供監視器或必要保護措施，不能以「不是我的勞工」為理由完全不處理。

十六、我只是工讀生、兼職或約聘人員，被霸凌也可以申訴嗎？

可以。只要勞工和公司之間有僱傭關係，均屬公司勞工，即使是工讀生、兼職、部分工時或約聘人員，也都受職場霸凌相關法規保護。公司不能因為不是全職正式勞工，就拒絕受理申訴或不進行調查。

十七、如果我對公司調查霸凌的結果不服氣，該怎麼辦？

如果不服公司的調查結果，可在收到書面通知隔天起30日內，以書面方式向公司提出申復，並補充不服理由或新證據，同一事件以1次為限。公司收到申復後，應於10個工作日內召開申復審議會議，並給申訴人陳述意見的機會；如果發現原本調查程序有重大瑕疵，或有足以影響結果的新證據，公司就必須重新組成小組再行調查。公司原則上應於申復審議會議召開日起30日內作成決定；如需再調查，得再延長30日，並應於作成決定後10個工作日內，以書面通知結果。

十八、提出申訴後，公司若是對我秋後算帳、亂調職，或是告知下一任雇主怎麼辦？

依法公司絕對不能對申訴勞工秋後算帳。勞工提出申訴後，公司不能因此對申訴人違法解僱、降職、減薪或給予不利處分，而且必須保護個人隱私，不能任意把事情告訴其他人或未來的雇主。若公司真的亂調職等報復行為，或是隨意外洩資訊，建議保留相關事證，直接向工作所在地的勞動檢查機構反映。

十九、如果公司都不處理我的申訴（拒絕調查或故意拖延），或者我想直接對公司提出申訴，政府有哪些「救濟管道」？

公司受理申訴後，依法必須通報勞動部登錄系統，並啟動調查程序，依期限完成調查報告，不能直接拒絕、無故拖延，也不能只私下協調卻不依法調查。如果公司不處理，可向當地的勞動檢查機構申訴。

二十、我因為被職場霸凌去看身心科，這算職業病嗎？政府有提供什麼心理協助資源？

情緒或心理困擾是否屬於職業病，有一定的認定程序，建議到職業傷病診治專責醫院由專業醫師評估。另外，如果覺得壓力很大、需要尋求心理諮商，政府有提供免費的心理支持資源，可聯絡「財團法人職業災害預防及重建中心」（免付費電話：0800-068-580），或直接撥打「1925 安心專線」尋求協助。

二十一、如果我是被指控霸凌的「被申訴人」，不服調查結果也可以提出申復嗎？

可以的。法規所稱的「當事人」包含申訴人及被申訴人，雙方都有提出申復的權利。如果您是被申訴人且不服調查結果，一樣可以在收到通知的30日內向公司提出一次申復。公司收到申復後，也必須依法於10個工作日內召開「申復審議會議」進行審查。不過，是否再行調查，仍須由審議會議確認原本程序有重大瑕疵，或有足以影響結果的新證據，公司才需要重新組成小組再調查。

二十二、如果霸凌事件發生在法規正式上路前，現在還能適用新規定嗎？

如果案件在七月新法上路前就已經發生，但還沒有調查結束，或者是在新法施行後才提出申訴，後續尚未完成的程序原則上都會適用新規定。不過，如果公司在新法施行前已經依法完成調查，原本程序的效力仍然有效。