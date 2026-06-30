15類上市公司一般員工年薪百萬以上 證交所：一產業1年加2成

證交所發布114年度上市公司非擔任主管職務的全時員工平均薪資為144.7萬元，較上年同期成長6.8％，半導體業、金融保險業、航運業等15類產業平均薪資都在100萬元以上，其中又以綠能環保平均薪資年增19.5％居成長幅度之冠。

證交所30日彙整揭露本國上市公司申報之114年度非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，此資訊排除經理人及部分工時人員等，聚焦於一般常僱員工的薪資水準。

上市公司一般員工年薪百萬以上的產業類別包括：半導體業、金融保險業、航運業、油電燃氣業、塑膠工業、資訊服務業、數位雲端、綠能環保、鋼鐵工業等15類。

證交所統計114年度本國上市公司非擔任主管職務的全時員工人數達116萬人，相較去年同期成長2.7％，其中傳統產業（排除電子工業及金融保險業）如綠能環保、建材營造、生技醫療、汽車工業、食品工業、玻璃陶瓷等計23個產業，總員工人數成長比率達3.4％，增加幅度優於整體非擔任主管職務的全時員工人數成長比率2.7％。

證交所表示，傳產總員工人數成長率高於整體成長率，顯示台灣資本市場在科技產業帶動成長下，效益已擴及於整體市場各產業類別，轉化為對各類生活、娛樂、服務的實質消費需求，帶動全產業就業人數普遍增加的良性循環；同時，為防止優秀人才流失，並在質與量上維持競爭力，傳統產業也主動調整薪資結構，帶動跨產業薪資成長趨勢。

另外，證交所6月1日曾公布「114年度財務報告附註揭露之（全體員工）薪酬資訊」，114 年度本國上市公司全體員工平均福利費用（包括薪資、勞健保、退休金、其他員工福利費用，且經扣除「董事酬金」之金額）為169萬元，較上年同期成長6.3%。其中員工薪資部份，114年度本國上市公司全體員工平均薪資為145.6 萬元，年成長6.6%，本國上市公司988家中約6成公司平均薪資成長。