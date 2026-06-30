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職場霸凌新法上路 專家倡議心理支持綠色通道

中央社／ 台北30日電

職場霸凌防制專章7月上路，專家建議建立就業與心理支持綠色通道，將求助行為重新定義為優化個人高壓管理，讓所有員工都能不受刻板印象所苦，安心求助，促進職場心理健康。

隨著職業安全衛生法「職場霸凌防制專章」7月1日起正式實施，職場心理健康議題受到重視，根據1篇在今年4月發表於《國際心理健康系統期刊》的研究指出，擴大英國國家醫療服務體系心理治療服務的可及性，可能有助於改善長期受心理健康問題。

這份研究由曼徹斯特大學進行，研究者分析2015年至2020年間，超過53.5萬名工作年齡成人的年度人口調查數據，以檢視英國國家醫療服務體系「談話療法」服務供給的區域差異是否與勞動力參與率相關。

研究發現，患有長期心理健康問題的人較不可能參與勞動力市場；有心理健康問題的工作年齡成人中，只有大約五分之一接受過談話治療。如果某地區能多提供1次心理治療，當地的勞動力參與差距平均可縮小0.92%。

這種關聯在45至65歲群體、未領取福利者以及男性中最顯著。雖然許多文獻都證實，改善心理治療的可及性，有助縮小心理健康問題患者在勞動力市場上的差距，但傳統觀念仍存在，使有壓力的男性勞工不願主動求助。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇今天透過新聞稿呼籲，建立就業與心理支持綠色通道，以提升服務可及性，由就業服務站第一線人員透過簡易量表篩檢，協助高焦慮求職者現場預約免費心理諮商，並提供其職場壓力調適與信心重建的職涯導向知能。

持續努力「去標籤化」，才能提升男性求助意願，胡延薇建議，可以「職涯高壓減輕教練課程」或「人生策略協商」等實用、行動導向的詞彙推出服務，將求助行為重新定義為「優化個人高壓管理」，根據個案經濟狀況減免相關費用，同時推廣「通訊線上諮商」保障隱私。

諮商服務次性彈性增加勢在必行，胡延薇說明，針對嚴重心理創傷的長期失業高風險男性，應該提供「3+N次加碼補助」，依個別狀況延長至6到8次，直到心理狀態穩定並能順利對接就業輔導，重返勞動力市場。

董氏基金會心理衛生中心主任李麗亭鼓勵企業打造心理健康友善職場，如提供保密心理諮商補助、匿名諮詢及線上諮商等多元且便利的求助管道，降低員工尋求協助的門檻。同時，提升員工及主管辨識壓力警訊與憂鬱症早期徵兆的能力，及早提供關懷與轉介。

搭配彈性工時、工作調整及復工支持措施非常重要，協助員工在復原期間維持工作連結。李麗亭強調，打造心理健康友善職場的關鍵，不只是提供服務，更重要的是讓員工安心求助、及早接受協助，避免心理問題惡化而退出勞動市場，促進穩定就業與職場永續。

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