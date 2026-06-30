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發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠 祥碩超車台積電

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上班族示意圖。圖／AI生成
上班族示意圖。圖／AI生成

臺灣證券交易所今日公告，2025年本國上市公司「非擔任主管職務之全時員工薪資」統計結果。備受矚目的薪資王由IC設計龍頭聯發科（2454）以平均薪資446.5萬元連續五年蟬聯冠軍；高速傳輸晶片廠祥碩（5269）則在去年獲利爆發帶動下，平均薪資暴衝近39％，以428.1萬元躍居亞軍，成功超車季軍的台積電（2330）407.2萬元。值得注意的是，平均薪資前十名全數由半導體產業包辦，再度彰顯台灣科技業強大的吸金與留才實力。

根據證交所公布之「非主管全時員工平均薪資」前十名排行榜，前五名依序為聯發科（446.5萬元）、祥碩（428.1萬元）、台積電（407.2萬元）、瑞昱（2379）（387.1萬元）及達發（6526）（353.3萬元）。其中，祥碩年度調薪變動情形高達38.81％，成為本次薪資成長幅度最大的黑馬；台積電也較前一年度大幅增長20.08％，平均薪資首度突破400萬元大關。

第六至第十名則分別為半導體設備廠鴻勁（7769）（328.0萬元）、聯詠（3034）（324.6萬元）、創意（3443）（318.0萬元）、瑞鼎（3592）（289.6萬元）與天鈺（4961）（280.5萬元）。除少數廠商因市況調節導致薪資微幅修正外，整體半導體前十強的基層平均年薪門檻已從280萬元起跳，凸顯產業高溢價的薪酬結構。

為了更貼近一般員工的「真實體感薪資」，證交所同步揭露「薪資中位數」排行。在排除少數高薪頂尖員工的極端值後，聯發科依然以355.2萬元穩坐第一，祥碩以337.4萬元緊追其後。

然而，在平均數排名第三的台積電，其中位數為316.2萬元，被瑞昱的319.3萬元超車，名次下滑至第四名。這反映出台積電因員工人數高達7.4萬人，且薪酬結構中分紅與績效獎金權重極高，使得平均數與中位數存在近91萬元的落差。此外，驅動IC大廠聯陽（3014）也以中位數229.7萬元成功擠進中位數前十名榜單（位居第十），而瑞鼎則跌出中位數前十之外。

若從「員工薪資發放總額」來看，結果則呈現截然不同的局勢。護國神山台積電因員工數眾多，去年度發放的非主管員工薪資總額高達驚人的3,053.6億元，以絕對實力壓倒性奪冠，甚至超越許多中大型產業的年產值總和。

薪資總額第二、三名分別為封測龍頭日月光投控（3711）的571.6億元，以及聯發科的527.8億元。在薪資總額前十名中，除半導體與電子零組件業（如台達電（2308）258.3億元）外，傳統的「發薪大戶」金融保險業也大舉上榜，包括國泰金（2882）（385.6億元）、富邦金（2881）（301.3億元）、中信金（2891）（282.2億元）及台新新光金（2887）（258.3億元），反映出金融業龐大的員工基數與穩健的薪酬實力。電信龍頭中華電（2412）及航空龍頭華航（2610）亦分別以346.5億元和233.5億元入榜。

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