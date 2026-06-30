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標案又惹議！藍委爆兒少性剝削前科犯連年得標 勞動部：法規未限制

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立委陳菁徽今於臉書點名勞動部115年度預算截至5月底已經花掉1076億，而其中一筆社群維運標案的廠商負責人，竟是曾替親哥販售性侵偷拍影片的權自強。聯合報系資料照
立委陳菁徽今於臉書點名勞動部115年度預算截至5月底已經花掉1076億，而其中一筆社群維運標案的廠商負責人，竟是曾替親哥販售性侵偷拍影片的權自強。聯合報系資料照

立委陳菁徽今於臉書點名勞動部花錢不手軟，115年度預算截至5月底已經花掉1076億，而其中一筆社群維運標案的廠商負責人，竟是曾替親哥販售性侵偷拍影片的權自強，質疑勞動部一邊推動反職場性騷，一邊讓兒少性剝削案前科者長期承接標案。對此，勞動部回應，政府採購法並無針對「負責人個人過往刑事紀錄」審查機制，也無明文限制特定前科者設立公司行號及投標，將與主管機關進一步討論。

勞動部說明，115年度總預算案尚未依「預算法」第51條規定於法定期限內完成審議程序，相關預算執行依預算法第54條辦理，新增計畫以外的原有經常性經費按上年度執行數實際動支，列支履行其他法定義務所需支出，另新增計畫經立法院同意者可先行動支。勞動部每月公開會計月報於官網供外界檢視。

針對陳菁徽指稱勞動部截至今年5月已花掉1076億元，勞動部表示，這筆金額包括撥補勞保基金、補助勞工參加勞保、健保等保險費、撥付2成育嬰留停薪資補助，以及勞保生育給付差額補助所需經費，還有人員維持費等法定義務支出。

至於115年媒宣案由三立電視得標，勞動部說，這是依「政府採購法」公開招標及選商；權自強所經營廠商承接於勞發署所屬及勞保局的社群平台維運，則依採購法第101條至第103條規定，投標資格審查包含法定停權情形，但並無針對「負責人個人過往刑事紀錄」的審查機制。針對本案履約，勞動部將持續強化審查與監督機制，確保公務資訊發布符合契約規範與機關立場。

勞動部表示，由於現行採購法規並未明文限制特定前科者設立公司行號及投標，將與「政府採購法」主管機關進一步討論。

勞動部 陳菁徽 政府採購法

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