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請領失業給付期間提早就業 可領就業獎助！

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為鼓勵請領失業給付的勞工儘速重返職場，勞動部提醒，正在請領就業保險失業給付的勞工朋友，若在給付期間屆滿前找到工作並參加就業保險滿3個月，不僅能獲得穩定就業收入，還可額外申請「就保提早就業獎助津貼」，為早日重返職場增添動力。

勞動部表示，依《就業保險法》規定，勞工於請領失業給付後，在請領期間屆滿前受僱工作，並參加就業保險滿3個月，可申請提早就業獎助津貼。勞保局會按被保險人尚未請領失業給付之50%一次發給。

勞動部分享，非自願離職的林先生，失業後每月領2萬元的失業給付（最長可領6個月）。當領到第3個月時，林先生順利找到月薪4萬元的新工作，此時林先生心裡很糾結：「還有3個月的失業給付還沒領完，有點可惜，是不是該在家領完再去工作？」

因為不確定如何抉擇最有利，林先生決定到勞保局辦事處尋求諮詢。勞保局在了解林先生的顧慮後向其說明，政府為了鼓勵勞工提早重返職場，設有「提早就業獎助津貼」，只要再給付期滿前找到工作，並且在新公司參加就業保險滿3個月，就可以申請領回未領完給付的一半。

勞保局幫林先生試算這3個月的總收入：

新工作薪資收入：4萬元×3個月=12萬元

提早就業獎助津貼：2萬元×1.5個月=3萬元

合計總收入：15萬元

相較之下，如果林先生當時選擇在家領滿剩下的3個月失業給付，總收入其實只有6萬元（2萬元×3個月）。

經過勞保局詳細說明及試算，林先生赫然發現，提早投入職場的總收入（15萬元），比待在家領完失業給付（6萬元）整整多了9萬元。此時林先生消除了心中的猶豫，決定提早重返職場。

林先生的案例證明，提早回職場不僅能穩定累積新工作的薪水，還能額外把一筆獎助津貼塞進口袋，實質總收入反而領得更多。

此外，提早就業獎助津貼還可以線上申辦，非常便利，勞工朋友可透過行動電話認證或自然人憑證登入勞保局e化服務系統之「個人網路申報及查詢作業」線上申辦，不受上班時間限制，並節省郵資或送件的時間，津貼入帳更快速。

勞動部提醒勞工，記得於符合請領資格之日起二年內提出申請。另已透過網路完成線上申辦提早就業獎助津貼者，即無需另寄申請書件，以避免重複送件而增加審核的時間。

失業給付 勞動部 勞保

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