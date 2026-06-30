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職場霸凌防治7月上路 如何申訴、調查QA一次看

中央社／ 台北30日電
職業安全衛生法增訂職場霸凌防治專章，7月正式上路。示意圖。圖／AI生成
職業安全衛生法增訂職場霸凌防治專章，7月正式上路。示意圖。圖／AI生成

職業安全衛生法增訂職場霸凌防治專章，7月正式上路，什麼是職場霸凌、勞工遇到職場霸凌時該如何申訴、雇主該如何調查，中央社彙整相關資訊一次看懂。

勞動部修正職業安全衛生法，並增訂職場霸凌防治專章，法規將於7月1日上路，根據法規定義，職場霸凌須有5大要件，當勞工在職場上遇到職場霸凌時、雇主遇到勞工提起申訴時該如何處理，中央社整理相關QA解析。

Q：職場霸凌定義為何？如何認定？

A：「職場霸凌」是指勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞或行為，導致勞工身心健康遭受危害。

Q：遇到職場霸凌時該如何申訴？

A：勞工認為遭受職場霸凌時，可依事業單位申訴管道提出申訴，例如書面、電子郵件、口頭或其他事業單位指定方式，並提供事件經過、對話紀錄、錄音或相關資料作為調查參考，若資料不足，事業單位應通知勞工補充，不能直接拒絕受理；如果行為人是事業單位的最高負責人，則可直接以書面向地方主管機關提出申訴。

Q：如果對公司調查霸凌的結果不服氣，該怎麼辦？

A：若勞工不服公司的調查結果，可在收到書面通知的隔天起30日內，以書面方式向公司提出申復，並補充不服理由或新證據，同一事件以1次為限。公司收到申復後，應於10個工作日內召開申復審議會議，並給勞工陳述意見的機會。

若發現原本調查程序有重大瑕疵，或有足以影響結果的新證據，公司就必須重新組成小組再行調查。公司原則上應於申復審議會議召開日起30日內作成決定；如需再調查，得再延長30日，並應於作成決定後10個工作日內，以書面通知結果。

Q：離職後是否仍可提出申訴？

A：即使勞工已離職，如果被申訴人為利用權勢霸凌者，只要還在「離職後1年內」或「霸凌行為終止後3年內」的法定期限，事業單位仍然必須依法處理，並於受理後啟動調查，不能因為雙方已經沒有僱傭關係，就拒絕處理。

Q：事業單位應提供哪些職場霸凌申訴管道？

A：事業單位人數達10人以上就必須設置職場霸凌申訴管道，事業單位可依內部需求提供專線電話、電子信箱、專用信箱或指定通訊軟體等方式，且設置申訴管道後，必須在工作場所顯著位置公開相關資訊，也可透過勞工手冊、事業單位內部網站或電子郵件公告。

Q：雇主收到職場霸凌申訴後該怎麼處理？

A：事業單位收到職場霸凌申訴案，如果符合受理要件必須依法通報勞動部登錄系統，並啟動客觀、公正的調查程序，包括訪談雙方及相關人員，了解案件內容、採取必要保護措施、蒐集相關事證、最後作成調查結果。事業單位不能不處理、長期拖延，或沒有實質調查就直接結案。

Q：事業單位調查職場霸凌案件期限多久？

A：事業單位若是僱用勞工人數100人以上，依規定應於「調查小組成立後翌日起2個月內」完成調查報告；如有特殊情形，得延長1個月，並通知當事人，雇主也必須在調查報告完成日起「1個月內」正式作成霸凌是否成立決定。

事業若是僱用勞工人數30至99人，依規定必須在「接獲申訴翌日起4個月內」完成調查並作成決定；如有特殊情形，得延長1個月，並通知當事人。若是僱用勞工人數未滿30人，依規定雇主必須在「接獲申訴翌日起3個月內」完成調查並作成決定；如有特殊情形，得延長1個月，並通知當事人。

中央社 職場霸凌

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