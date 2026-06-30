月薪3.4萬找「短影音全才」！每月最多出片120支 徵才方：草莓族勿試

短影音市場蓬勃發展，不少企業積極招募影音企劃人才，不過一則月薪3萬4000元的徵才貼文近日在社群平台Threads掀起熱議。徵才內容要求應徵者同時負責企劃、腳本、拍攝、數據分析及客戶溝通等工作，依貼文所列專案數量推算，每月最多可能產出約120支短影音，讓不少網友質疑工作量與薪資不成比例。面對批評，徵才方不僅未調整內容，還發文反嗆年輕人「玻璃心、懦弱」，使爭議進一步延燒。

根據Threads發布的徵才內容，該公司招募「短影音操盤手／企劃」，開出月薪3萬4000元，並註明「草莓族、玻璃心勿試」。工作內容涵蓋約15個不同產業的品牌專案，每個專案平均每月製作8支短影音，客戶類型包括醫美、醫療、保險、建設公司、傳統產業、餐飲服務業、個人品牌及其他商業品牌。

此外，職缺還要求負責短影音內容策略規畫、每月主題與企劃發想、撰寫及優化50至60篇腳本、數據分析與成效追蹤、帳號成長策略、團隊協作、專案管理及建立內容標準作業流程，並須到現場拍攝、操作專業攝影器材。同時，公司希望應徵者具備短影音操盤經驗，最好本身就是擁有千名至萬名粉絲的創作者，熟悉TikTok、Instagram Reels及YouTube Shorts等平台，能獨立規畫內容與成長策略，還要負責客戶溝通、參與各類會議，並掌握所有專案進度。

貼文曝光後，有網友在留言區試算，若以15個專案、每案8支影片計算，每月須處理的短影音數量最多約達120支，卻只開出34K的薪水，直言「一支影片不到300元」。也有人表示，具備相關能力的成熟創作者自行接案，收入可能遠高於徵才條件，「這樣的人才可以開12萬」、「34000應該是美金對吧」、「數字倒過來吧！4萬3還比較有機會」，甚至有網友出面留言，「這些我一個人全部做得到，還可以保證績效，但月薪要120-200萬」。

面對網友批評，原PO再度在Threads回應，表示自己早已知道現在部分年輕人「非常玻璃心跟懦弱」，並稱首次在平台上見識到如此多「草莓族」對待工作的態度。原PO表示，自己過去也是從基層做起，早年實習甚至沒有薪水，但當時認為能學到東西就是最大的價值，「別人願意教你都要偷笑了」。他也要求沒有應徵意願的網友不要留言，強調公司不歡迎「沒有準備好又不成熟的年輕人」，並稱「付出是你的能耐，越沒有能耐的人越不懂得付出」。

這番回應不但未能平息爭議，反而引來更多網友反擊。有人諷刺「那麻煩不要請年輕人，請一些刻苦的『老人』」、「薪水開到3萬4000元就上不去了，現在老闆抗壓性這麼差」。也有人認為，原PO過去曾接受無薪實習，不代表現今仍應以相同標準要求勞工，「以前沒有拿薪水，是當時不懂得維護自己的權益，不代表應該把這種經驗複製給下一代」。

過去曾有網友透露，自己跨行轉職到一家新公司，未待滿3個月就提離職，還被老闆唸2小時，罵說「妳在這學東西有叫妳付錢嗎？學校老師教妳上課妳難道不用付學費嗎？那妳覺得他們應該要教嗎？」她無奈透露離職原因，表示入職以後公司沒有老鳥帶她這位新人，「沒人帶應該如何起步？」，也讓其他網友痛批雇主是「慣老闆」。