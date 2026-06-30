每4家就1家違法！暑假打工如「踩地雷」 民團籲加強勞檢

進入暑假打工旺季，立委林月琴、台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟今召開記者會指出，2024年的暑期專案勞檢違法率高達24.89%，等於每4家事業單位就有1家違法，顯示青少年暑假打工猶如踩地雷，工資、工時、職安保障皆不足。

林月琴表示，未成年勞動政策不能套用成人邏輯。許多弱勢境遇少年因家計與生活壓力，需要盡快取得收入，但年紀小、技能不足、工時難配合，加上偏鄉交通不便、優質職缺少，往往只能接受高風險、低保障的工作，多年來數據都顯示，15歲少年出現在營造工地的人數，反而多於17、18歲少年，凸顯年紀越小，越容易被推向危險職場。

她指出，勞動部前年七月暑假專案勞檢違法率達24.89%，顯示工資、工時、職安保障仍有明顯風險，政府應主動掌握未滿18歲分齡勞動數據，加強暑假專案勞檢，並鼓勵企業提供安全友善的打工機會。

勞陣秘書長楊書瑋說，「最低工資法」已於2024年上路，但目前各縣市裁罰基準不一，有的縣市沿用勞基法開罰，有的則以最低工資法處罰，適用標準混亂。而根據勞動部公開資料，違反最低工資法第5條挨罰總計193件，裁罰總金額約400萬元，其中多達166件僅裁處最低額度2萬元，甚至有15件只罰1萬元，整體裁罰偏低，難有嚇阻效果。

青年代表黃小姐分享，很多雇主以口頭約定工作內容，不論是臨時增加的工作，或是工作規則的掌握，若缺乏白紙黑字，都會讓打工族的保障銳減，她還遇過雇主延遲加保勞健保，萬一未加保的時候受傷，該怎麼辦？

台少盟秘書長張祐嘉表示，在資訊、權力不對等的情況下，青少年打工容易在工資、加班費、勞健保與勞動契約等基本保障遭剝削，尤其網路打工詐騙盛行，青少年更容易在不知情狀況下捲入風險。她強調，把關打工權益，不該只靠事後裁罰、或學生自己勇敢面對，必須把制度再往前推，形成完整支持體系，呼籲政府針對青少年暑期打工高風險場域採取高密度勞檢，強化「最低工資法」罰則與累犯處理，並儘速推動「勞動教育促進法」。