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每4家就1家違法！暑假打工如「踩地雷」 民團籲加強勞檢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立委林月琴、台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟今召開記者會指出制度性缺失與消極作為，縱容雇主剝削打工的青少年。記者葉冠妤/攝影
立委林月琴、台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟今召開記者會指出制度性缺失與消極作為，縱容雇主剝削打工的青少年。記者葉冠妤/攝影

進入暑假打工旺季，立委林月琴、台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟今召開記者會指出，2024年的暑期專案勞檢違法率高達24.89%，等於每4家事業單位就有1家違法，顯示青少年暑假打工猶如踩地雷，工資、工時、職安保障皆不足。

林月琴表示，未成年勞動政策不能套用成人邏輯。許多弱勢境遇少年因家計與生活壓力，需要盡快取得收入，但年紀小、技能不足、工時難配合，加上偏鄉交通不便、優質職缺少，往往只能接受高風險、低保障的工作，多年來數據都顯示，15歲少年出現在營造工地的人數，反而多於17、18歲少年，凸顯年紀越小，越容易被推向危險職場。

她指出，勞動部前年七月暑假專案勞檢違法率達24.89%，顯示工資、工時、職安保障仍有明顯風險，政府應主動掌握未滿18歲分齡勞動數據，加強暑假專案勞檢，並鼓勵企業提供安全友善的打工機會。

勞陣秘書長楊書瑋說，「最低工資法」已於2024年上路，但目前各縣市裁罰基準不一，有的縣市沿用勞基法開罰，有的則以最低工資法處罰，適用標準混亂。而根據勞動部公開資料，違反最低工資法第5條挨罰總計193件，裁罰總金額約400萬元，其中多達166件僅裁處最低額度2萬元，甚至有15件只罰1萬元，整體裁罰偏低，難有嚇阻效果。

青年代表黃小姐分享，很多雇主以口頭約定工作內容，不論是臨時增加的工作，或是工作規則的掌握，若缺乏白紙黑字，都會讓打工族的保障銳減，她還遇過雇主延遲加保勞健保，萬一未加保的時候受傷，該怎麼辦？

台少盟秘書長張祐嘉表示，在資訊、權力不對等的情況下，青少年打工容易在工資、加班費、勞健保與勞動契約等基本保障遭剝削，尤其網路打工詐騙盛行，青少年更容易在不知情狀況下捲入風險。她強調，把關打工權益，不該只靠事後裁罰、或學生自己勇敢面對，必須把制度再往前推，形成完整支持體系，呼籲政府針對青少年暑期打工高風險場域採取高密度勞檢，強化「最低工資法」罰則與累犯處理，並儘速推動「勞動教育促進法」。

勞檢 林月琴 最低工資法 打工

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