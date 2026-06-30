高薪只排第3名！暑期打工最在意這件事 「縫隙打工」成新趨勢

暑假打工潮來臨，全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布2026暑期求職趨勢，今年站內暑期相關職缺平均時薪達228元，是近3年新高，較基本時薪196元高出約16%。其中，近6成企業表示有提高時薪來吸引求職者，但仍有 73.4% 企業表示人力招募困難。小雞上工觀察，高時薪雖具吸引力，但對於Z世代求職者而言，高薪已不是唯一考量，工作彈性、通勤便利與可短期配合等條件同樣重要。

儘管站內平均時薪已創三年新高為228元 ，小雞上工發現，求職者在「實際可接受薪資」與「理想薪資」仍存在落差。調查顯示，有37%的暑期打工或兼職需求的受訪者認為，目前時薪低於期待；同時也有31.3%表示即使是基本時薪也會考慮，另有25.5%表示會綜合評估工作內容與地點等因素，而非單純以時薪高低作為選擇依據。

進一步觀察求職者挑選暑期打工時最在意的條件，前三名依序為「地點近、通勤方便」（68.8%）、「班表彈性」（65.7%）與「高時薪」（46.2%），顯示暑期打工的決策關鍵不只有薪資數字，能否降低通勤成本、提供彈性排班並清楚界定工作內容，才更直接影響投遞意願與到班率。

在企業端招募方面，小雞上工調查也顯示，今年暑期兼職人力市場呈現「缺人更甚、加薪也不一定補得上」的現象，有 84.8% 雇主認為今年暑假兼職人力的招募較往年困難，逾兩成雇主表示幾乎收不到履歷。為提高職缺吸引力，57% 雇主表示已調升時薪，但即便如此，在實際招募的過程中，仍有 73.4% 雇主回報招募困難。進一步調查企業招募卡關的原因，依序為「投遞履歷人數不足」（59%）、「面試放鳥率高」（43%）、「到職後流動率高」（35%）。

小雞上工觀察，企業若想提高履歷量與報到率，除了提供具吸引力的薪資，更應清楚揭露工作內容、排班方式、可配合期間與薪資發放條件，降低求職者投遞前的不確定感，讓招募更有效率且順利。

此外，「縫隙打工」也成為近年兼職市場關鍵字。調查指出，有64%受訪者認為比起傳統長期兼職，更傾向選擇短期且彈性的職缺。根據小雞上工站內數據顯示，短期臨時職缺的應徵成效為一般職缺的 2 倍以上，顯示彈性、即時與低承諾型態的工作對現今求職者而言更具吸引力，小雞上工也建議企業在招募時可提供更零碎時段選擇，將工作時間切分為更小的區塊，提升職缺媒合效率。