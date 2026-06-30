已確定新公司…該拒絕其他家面試嗎？她超糾結 網答案一面倒

收到錄取通知後，原本答應的面試還要不要去？一名網友分享，近期拿到A公司的錄取通知，也決定接受並報到，不過先前因還在猶豫，曾答應參加隔週B公司的面試。如今心意已定，擔心若仍照常赴約，是否只是浪費對方時間？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在Dcard以「收到offer還要去已經答應的面試嗎？」為題，指出目前已確定去A公司報到，但在接受offer之前，答應了B公司的面試，如今心意已決，擔心臨時取消面試會影響觀感，自己想了兩個方法，分別是「跟B公司誠實說明已收到offer，所以之前答應的面試要取消」或「一樣去面試，有錄取再拒絕」，好奇問大家怎麼做比較好？

貼文一出後，不少網友都建議原PO別浪費機會，「繼續面試呀，不吃虧，別在意別人是否吃虧」、「繼續面，公司都會面好幾個人」、「貨比三家比較實在，說不定有意外收穫」、「繼續面，還沒報到前變數多」、「我自己是一樣去面試，對見識沒有什麼不好」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，「我五月底拿到offer也是繼續面試，被問是否有其他家面試或錄取都照實說，因為好奇公司型態都會想去看看」、「我覺得主要看你自己，像我自己是蠻清楚自己想要的職場是什麼，收到offer也沒再去其他間了，不是覺得浪費對方時間，而是我不想浪費自己時間」。

面試是求職的第一關，主要目的是讓雇主與求職者能初步了解彼此。本站曾報導，一名女網友分享，自己面試當天就被錄取，但因太快錄取，反而讓她擔心是不是「屎缺」，猶豫是否該去報到？

對此，多數網友都搖頭，「通常當天（錄取）的不是屎缺就是超爽缺，但90%會是屎缺」、「當下錄取代表這個職缺目前是空的，如果又要妳馬上報到，那應該就是100%屎缺。建議去查詢公司的評價，應該可以看出什麼端倪」、「這種情況大概有問題，但妳很缺錢的話可以去看看，其他面試邀請先不要推，有其他更好的就離職」、「很缺錢再去，真的！面一次就確定offer，不是妳超強，就是屎缺，屎到沒競爭者那種」。