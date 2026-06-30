「活Google」請假全公司慌了！他曝同事太萬能 網搖頭：別做這種人

一名網友分享，公司裡有一位宛如「活Google」的人物，不論新人、同事甚至主管，只要遇到問題都會第一時間找他協助，而只要對方請假，整個團隊就容易陷入混亂。貼文曝光後，不少過來人直呼，這種角色其實就是職場上最典型的「屎缺」。

這名網友在Dcard以「是不是每間公司都有那種什麼都要找他的人？」為題，指出公司裡總有一位看似職位普通，卻對大小事情都瞭若指掌的同事。像是新人不熟悉工作流程、行政遇到印表機故障，甚至主管想確認過去的處理方式，都會第一個找他詢問，讓她忍不住形容對方根本就是「公司的Google」。

這名網友進一步指出，更神奇的是，這類同事平時在會議中話不多，也鮮少主動邀功，但只要請假沒來，公司立刻變得手忙腳亂，不少人甚至乾脆把問題擱著，等對方回來再處理。感嘆真正支撐公司順利運作的，往往不是職位最高或薪水最好的人，而是這些默默解決問題、熟悉內部運作的關鍵人物。

貼文一出後，多數網友紛紛搖頭，「這就是傳說中的屎缺」、「屎缺都是他，升官都沒他」、「不要做這種內耗職員，領低薪瞎操老闆心」、「這沒什麼好崇拜，超級屎缺」、「這叫公司的大動脈，裁掉他就會人仰馬翻」、「沒領多少錢，卻做一堆事，升官也沒他的份」、「這種務實做事的人，通常因為沒那麼會向上管理，所以升官通常沒份」。

在同一間公司待得越久，是否就代表能力越強、也更容易被重用？本站曾報導，一名網友分享，出社會多年後回頭檢視，發現過去認為「能力強的人更容易升遷、加薪並長期留任」的想法，與現實情況似乎不完全一致。坦言當工作內容逐漸缺乏新挑戰、薪資成長也接近瓶頸時，留下來究竟是因為真的喜歡這份工作，還是只是習慣使然？

對此，不少網友都表示「如果薪水、工作內容、通勤距離、人際關係都符合預期，也沒有重大變故，沒有一定要換工作」、「我家離公司騎車沒停紅燈只要48秒就到了，這就是我待7年的原因」、「很多人把跳槽當成唯一正解，但其實每個人生階段考量不同，安穩也是一種選擇」、「應該說最後留下來的人就是適應公司的人」。

不過，也有另一派網友指出「忠誠度不能幫你付房貸，也不能讓你提早退休」、「現在很多企業調薪幅度有限，不跳槽薪資可能差一大截」、「高忠誠加上久沒升遷，只會變成好用工具人」、「真的有實力的會一直挑戰自己，越換越好」、「有能力公司不願意給錢當然跑，公司願意給，誰想一直換來換去的」。