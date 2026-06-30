公益彩券回饋金幫忙 曾誤入歧途的她找到穩定就業

曾誤入歧途的小白（化名），透過勞動力發展署雲嘉南分署推動的「公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助計畫」，學習到正確職場態度，迷途知返在職場中找到穩定前進力量，力拚翻轉不一樣人生。

現年17歲的小白，曾誤入歧途進入安置機構，一度對未來不抱持任何希望，也在人際關係及自我價值上產生懷疑。所幸在機構與博幼基金會課程安排，逐漸認識自己優勢及興趣，並學習到如何經營人際互動，及培養正確工作態度與職場應對等就業技巧。

「每當遇到挫折想放棄，社工和生輔員總是會慢慢幫我調整步調。」小白感謝的說，如今如願踏入喜愛的連鎖餐飲業，學習飲料調製、顧客服務等工作內容，不僅穩定就業半年，也期待未來能夠累積更多工作技能與經驗。

博幼基金會表示，勞動部「公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助計畫」，係透過職涯團體輔導與就業培力等課程，協助曾誤入歧途的青少女，在離開安置機構後具備實質職場競爭力。

透過整合性就業培力課程，以及個別化的輔導服務，幫助前述青少女們建立自我認同、提升社會適應能力；課程中包含學習履歷撰寫、面試技巧提升及職場溝通等實用技能外，亦依學員個人特質與就業潛力，媒合機構內課輔老師的實習機會，使其走進真實職場、累積工作經驗與提升自信，並透過就業媒合機制，引導其適性就業。

雲嘉南分署長劉邦棟也說，透過公益彩券回饋金補助計畫，近三年來已補助超過30家，幫助近6500名民眾提升就業能力，提供特定對象及就業弱勢者更貼近需求支持。

他指出，雲嘉南分署將於下月8日在台南文化創意產業園區4F富貴文創講堂辦理「116年度公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助計畫提案說明會」，詳情請見活動網址：https：／／pse.is／96zzb9，或電洽（06）2208785 鍾小姐。