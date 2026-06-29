交通部4國營事業考成均拿甲 員工年終最高可領4.4個月

交通部轄下的4個國營事業工作考成出爐，包含台鐵公司、桃園機場公司、中華郵政公司、台灣港務公司，114年度考成均拿到「甲」，等於今年員工年終獎金最高可達4.4個月。

行政院國發會每年都會針對國營事業進行工作考成，以交通部主管的國營事業為例，總計有中華郵政、台鐵公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等4個國營事業，若拿甲等，最多可核發2個月的考核獎金，再加上績效獎金，最多可領4.4個月的年終。

台鐵公司2024年公司化首年虧損137.9億元，創史上新高，行車事故破千，比公司化前還多了232件，且大多是人為事故，但最終考成仍列甲等；迄今公司化已邁入第3年，事故件數不減反增，準點率及延誤狀況不見改善，但台鐵今年初表示，去年整體客運量、營收雙雙創新高，事故異常也減少12%，扣掉政策虧損，仍認為可拿甲等。

中華郵政公司2024年曾因壽險業避險成本增加，3大業務虧損，一度被打乙等，經申覆才改列甲等。2025年受惠台股上揚及台幣匯率回貶，成功轉虧為盈，今年持續穩坐甲等。