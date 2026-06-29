職場霸凌怎麼辦？ 林口長庚建20人調查機制、申訴保護一次到位

7月職場霸凌新制上路，各家醫院將面臨更嚴格的防治責任。林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，已依據勞動部公布的「職場霸凌防治措施準則」，完成院內制度全面升級，從制度建置、教育訓練到申訴保護，建立完整防治機制，希望打造安全、尊重且免於霸凌的工作環境。

陳建宗說，目前已經指定專責單位統籌辦理職場霸凌防治業務，並成立約20人的職場霸凌申訴調查小組，成員涵蓋院長級主管、醫師、護理師、醫事人員、行政人員及基層員工代表，確保調查兼具專業性、多元性與公正性。

制度內容除明訂職場霸凌行為樣態，也涵蓋教育訓練、申訴受理、調查程序、利益迴避、保密原則、禁止不利對待，以及後續改善追蹤等機制，希望從制度面降低職場衝突風險，而非僅在事件發生後才介入處理。

在教育宣導方面，長庚體系已展開全院性教育訓練，協助同仁了解職場霸凌定義、常見樣態及申訴管道，同時針對各級主管及負責案件調查、協調的人員，加強溝通技巧、管理責任及案件處理能力，希望從源頭建立友善職場文化。

若醫院知悉疑似職場霸凌案件，也將立即啟動調查程序，依個案需求採取工作調整、隔離安排等保護措施，避免事件持續擴大，並提供法律諮詢、醫療協助、心理諮商及社會福利等支持資源，協助受影響員工度過事件衝擊。

另外，林口長庚目前已設置職場霸凌專用電子信箱、實體信箱及專線電話等多元申訴管道，並透過院內電腦螢幕保護程式持續宣導，方便員工依需求反映問題。所有案件均採不公開調查，保障當事人及協助調查者隱私，必要時也將邀請外部專業人士參與，以提升調查公信力。

陳建宗表示，新制特別強調「禁止不利對待」原則，員工依法提出申訴或協助他人申訴，不得因此遭到解僱、降職、減薪或其他不利處分，藉此降低申訴者疑慮，建立值得信賴的申訴環境。

陳建宗強調，職場霸凌不能被視為一般人際摩擦，更不能合理化為管理手段，未來將秉持客觀、公正、公平原則處理每一件申訴案件，同時兼顧申訴人、被申訴人及相關人員權益。「照顧病人很重要，但照顧每一位醫護及工作同仁的身心健康，同樣是醫院永續發展不可或缺的重要基礎。」